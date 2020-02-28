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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İdlib'de gerçekleşen ve 29 askerin şehit olduğu saldırı sonrası parti merkezinde açıklamalarda bulundu.

Öztrak, "Milletçe büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında, Merkez Yönetim Kurulumuz toplantısına devam ediyor. Genel Başkanımızın günlerdir söylediği gibi: Suriye de, Libya da İdlib de Mehmetçiğimizin tek bir tırnağı dahi etmez. Türk Ordusu, TBMM'nin ordusudur. Onlarca şehidimiz varken TBMM'nin buna sessiz kalmasını beklemememiz gerekir. Bu nedenle CHP olarak konuyu görüşmek üzere TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz." dedi.