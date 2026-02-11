AK Parti ve Kabine üyelerinden CHP'ye tepkiler peş peşe geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Hangi partiye oy vermiş olursa olsun aziz milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu tür görüntüleri hak etmiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ana muhalefetin bu tavrı demokratik ve hukuki bir tutum olmadığı gibi, siyaset kurumunun ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun aziz milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu tür görüntüleri hak etmiyor. Bu tip yaklaşımlar demokratik atmosfere zarar vermekte, Meclisimizin mehabetine ve İçtüzüğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Meclis çatısı altında siyaset yapan tüm aktörleri, aziz milletimizi temsil ettiklerinin bilinciyle saygın ve sorumlu bir üslupla hareket etmeye davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Gazi Meclisimizde İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın yemin töreni sırasında CHP Grubu tarafından ortaya konan provokatif yaklaşımı kınıyorum.



Ana muhalefetin bu tavrı demokratik ve hukuki bir tutum olmadığı gibi, siyaset kurumunun ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır.



Hangi partiye… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) February 11, 2026

ÖMER ÇELİK: DEMOKRASİYE SALDIRI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP grubunun Adalet ve İçişleri bakanlarının TBMM Genel Kurulu’ndaki yemin törenini engellemeye çalıştığını belirterek, durumu “demokrasiye saldırı” olarak nitelendirdi.

Çelik, hükümet üyelerine ve Meclis’e yönelik tutumu kınadıklarını belirterek, demokratik ilkelerin ve Meclis’in saygınlığının korunmasının tüm siyasi aktörlerin sorumluluğunda olduğunu ifade etti. CHP grubunun bu sorumluluğun aksi yönünde hareket ettiğini savunan Çelik, CHP’nin siyasi muhalefet ile demokrasi karşıtlığını birbirinden ayırması gerektiğini dile getirdi.