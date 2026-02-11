Canlı
        Haberler Gündem Politika AK Parti ve Kabine üyelerinden CHP'ye tepkiler peş peşe geldi | Son dakika haberleri

        AK Parti ve Kabine üyelerinden CHP'ye tepkiler peş peşe geldi

        Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi, TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda yemin ederek göreve başladı. Yemin töreni sırasında CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik ve arbede yaşandı. AK Parti ve Kabine üyelerinden CHP'ye tepkiler peş peşe geldi

        Giriş: 11.02.2026 - 19:30 Güncelleme: 11.02.2026 - 19:49
        CHP'ye tepkiler peş peşe geldi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Hangi partiye oy vermiş olursa olsun aziz milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu tür görüntüleri hak etmiyor" dedi.

        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga Haberi Görüntüle

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ana muhalefetin bu tavrı demokratik ve hukuki bir tutum olmadığı gibi, siyaset kurumunun ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun aziz milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu tür görüntüleri hak etmiyor. Bu tip yaklaşımlar demokratik atmosfere zarar vermekte, Meclisimizin mehabetine ve İçtüzüğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Meclis çatısı altında siyaset yapan tüm aktörleri, aziz milletimizi temsil ettiklerinin bilinciyle saygın ve sorumlu bir üslupla hareket etmeye davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

        ÖMER ÇELİK: DEMOKRASİYE SALDIRI

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP grubunun Adalet ve İçişleri bakanlarının TBMM Genel Kurulu’ndaki yemin törenini engellemeye çalıştığını belirterek, durumu “demokrasiye saldırı” olarak nitelendirdi.

        Çelik, hükümet üyelerine ve Meclis’e yönelik tutumu kınadıklarını belirterek, demokratik ilkelerin ve Meclis’in saygınlığının korunmasının tüm siyasi aktörlerin sorumluluğunda olduğunu ifade etti. CHP grubunun bu sorumluluğun aksi yönünde hareket ettiğini savunan Çelik, CHP’nin siyasi muhalefet ile demokrasi karşıtlığını birbirinden ayırması gerektiğini dile getirdi.

        Çelik açıklamasında, CHP’nin muhalefet performansını eleştirerek, partinin demokrasi karşıtı bir tutum sergilediğini iddia etti.

        İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına Akın Gürlek atandı

        Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan 2026/51 sayılı atama kararı, 11 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Karara göre, görevden affını isteyen ve talepleri kabul edilen isimler doğrultusunda bazı bakanlıklarda atamalar yapıldı. Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek at...
