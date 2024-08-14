Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. MPİ resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Çılgın Sayısal Loto çekilişi; pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştiriliyor. İşte 14 Ağustos 2024 Çılgın Sayısal Loto'da hakkında merak edilenler...

14 AĞUSTOS 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1 - 8 - 10 - 37 - 54 - 77

JOKER 79 + SÜPERSTAR 87

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SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.