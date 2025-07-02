Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam SON DAKİKA | Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 2 Temmuz 2025 Çarşamba Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte 2 Temmuz Çarşamba Sayısal Loto sonuçları

        Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Saat 21.30'da açıklanan Sayısal Loto sonuçları canlı yayında belli oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçları haftada üç gün noter huzurunda canlı yayında açıklanmaktadır. İşte, 2 Temmuz 2025 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 21:39 Güncelleme: 02.07.2025 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu. Binlerce kişinin şansını denediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirildi. İşte noter huzurunda çekilişi yapılan 2 Temmuz 2025 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

        2 TEMMUZ 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        5 - 38 - 65 - 68 - 69 - 75

        JOKER 86 + SÜPERSTAR 54

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SÜPERSTAR NEDİR?

        REKLAM

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        İliç'te hayat durdu!
        İliç'te hayat durdu!
        "İlişkimiz devam ediyor"
        "İlişkimiz devam ediyor"
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?