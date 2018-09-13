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Çin ve Rusya kademeli olarak dolarla ticareti bırakıyor

Rusya ve Çin, ticarette dolarizasyonun önüne geçmek için Doğu Ekonomik Forumunda önemli bir karar aldı. iki ülke arasında yerel para birimleri olan ruble ve yuan kullanımını arttırarak kademeli olarak doların bırakılmak istendiği belirtilirken, ilk aşamada 10 milyar dolar değerinde bir yuan fonu oluşturulduğu açıklandı. Yerel para birimleriyle bu fon üzerinden ilk ticaret 2019'da başlayacak

13.09.2018 - 11:07 | Güncelleme: HABERTURK.COM



Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumunda (EEF) düzenlenen panelde Moskova ve Pekin yönetimlerinin yerel para birimleriyle ticaret hacmini arttıracağı belirtildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, Çin ve Rusya arasındaki ticarette dolarizasyon etkisini kademeli olarak kırmak için harekete geçildiğini doğruladı.

Yerel para birimleriyle ilk ticaretin 2019 yılı başında yapılacağını belirten Dmitriev, Çin Kalkınma Bankası ile 10 milyar dolarında yuan fonu açılması konusunda anlaşıldığını açıkladı. Dmitriev konuşmasına şöyle devam etti:

  • Heilongjiang eyaletiyle Çin yuanı cinsinden bölgesel bir fonun kurulmasına start verdik. Projelerin incelenmesine de başlandı ve ilk yatırım yakın gelecekte olmasını bekliyoruz.

Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacminin bu yıl 100 milyar dolar olması bekleniyor, orta vadede ise 200 milyar dolarlık beklenti söz konusu. 

3 YILDA YÜZDE İKİDEN DOKUZA ÇIKTI

Çin, aynı zamanda geçen yıl Rusya'nın en büyük uluslararası ticaret ortağı durumunda. Ülkenin dış ticaretinin yüzde 15'lik kısmı Çin ile gerçekleşti ve 2017 yılında yüzde 31.5 artışla 87 milyar dolara çıktı.

Rusya Merkez Bankası'na göre, gerek Çin gerekse de Rus şirketleri ruble ve renminbi üzerinden ödeme yapmaya son derece istekli ve bu durum rakamlarla da desteklenebilir ölçekte.

Geçen yıl Çin'e tedarik edilen ürünler için yapılan ödemelerin yüzde 9'unun ruble olarak alındığı belirtildi. Çin şirketleri ise ihracatlarının yüzde 15'ini renminbi olarak aldı. Üç yıl önce aynı oranlar yüzde 2 ve 9 seviyesindeydi.

Dünyanın en büyük petrol ve petrol ürünleri alıcısı olan Çin'in en büyük tedarikçisi Rusya. İki ülke, bu sektörde geleneksel olarak petro-dolar ile yapılan ticareti de yuan cinsine çevirmeye hazır olacağını belirtiyor.

 

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