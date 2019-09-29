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Çok nadir görülen olay! Yumurtanın içinden yumurta çıktı

DHA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde İsmail Öztan'ın bahçesinde beslediği tavuklardan birinin yumurtası şaşırttı. Yumurtanın içinden ikinci bir yumurta çıktı. Öztan, "İlk defa başımıza geldi. Böyle bir şey ne duydum, ne de gördüm. Bu yumurtayı saklamayı düşünüyorum" dedi. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, yaşanan olayın çok nadir görüldüğünü belirtti

yumurtanın içinden çıkan yumurta

Bursa'nın Mudanya ilçesinde İsmail Öztan'ın (53) bahçesinde beslediği tavuklardan birinin yumurtasının içinden bir yumurta daha çıktı.

 

DHA'nın haberine göre, Mudanya'da yaşayan İsmail Öztan, bağ evinde sabah kalkınca, kümesten topladığı yumurtaları eşine verdi. Kahvaltıda eşinin suda haşladığı yumurtayı kıran Öztan, ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Öztan, yumurtanın içinde, bir yumurta daha gördü. Yumurtanın içinden çıkan ikinci bir yumurtayı görünce çok şaşırdığını belirten İsmail Öztan, "İlk defa başımıza geldi. Böyle bir şey ne duydum, ne de gördüm. Bu yumurtayı saklamayı düşünüyorum" dedi.

İsmail Öztan'ın bağ evine giderek yumurtayı inceleyen Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, ilginç bir vaka ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bir yumurta içinde yumurta vakası bu. Bizim literatürde gördüğümüz, ama gerçekte ilk defa gördüğüm olay" dedi.

Bu tip olayların, genç tavukların yumurtlamanın ilk döneminde, yumurtlama sisteminin geliştiği dönemde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tayar, "Normal yumurtlama süreci tavuklarda 18 ile 26 saat arası değişir. Döllenen yumurta sarısı yumurtlama kanalına düşer. İlk önce etrafında yumurta akı şekillenir. ardından da yumurtlama sürecinin en sonunda kabuk oluşarak yumurta dışarı çıkar. Bu yumurta kanalının aşağı doğru hareketi sırasında, hayvanın genç olması, hayvanı korkutabilecek anormal sesler ve olaylar aşağı doğru hareket eden yumurtayı yukarı doğru gönderir. Yukarıdan gelen başka bir yumurta sarısı ile karşılaştığında vücut bunu tek yumurta olarak algılayıp ikinci yumurta, birinci yumurtayı içine alarak dışarı çıkarır. Bunun herhangi bir açıdan sıkıntısı yok. Rahatlıkla tüketilebilir" diye konuştu.

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