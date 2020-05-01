AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçen yıl 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve tüm dünyayı çaresiz bırakan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 233 bin 397'ye yükselirken, vaka sayısı ise 3 milyon 257 bini geçti. Küresel pandemide ABD'den Avrupa ve Asya'ya yürekleri yakan bilanço ise şöyle oldu:

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 63 BİN 861 OLDU

AA'da yer alan habere göre ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin 861´e yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 64 bin 572´ye çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 147 bin 411 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamda, "Çok yakın zamanda seyahatlerime yeniden başlıyorum" dedi.

İTALYA'DA CAN KAYBI 28 BİNE ULAŞTI

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 285 artarak 27 bin 967’ye yükseldi. Ülkede aktif Kovid-19 vaka sayısının ise 3 bin 106’lık rekor düşüşle 101 bin 551'e gerilediği bildirildi.

İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI 6 BİN ARTTI

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 26 bin 711'e çıktı. Vaka sayısının ise 6 bin 33 artarak 171 bin 253'e yükseldiği belirtildi.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 24 BİN 543'E ÇIKTI

İspanya´da koronavirüsten can kayıpları azalmaya başlasa da henüz durmuş değil. Ülkede son bir günde 268 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 24 bin 543´e yükselirken; toplam vaka sayısının 213 bin 435´e ulaştığı aktarıldı. Bu vakaların 112 bini hastalığı yendi.

FRANSA, İSPANYA'YI YAKALADI

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 376'ya yükseldi. Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 1039 artışla 199 bin 254'e ulaştığını söyledi. Ülkenin kuzeyi, kuzeydoğusu ve güneydoğusunun salgının en etkili bölgeleri olduğu bilgisi verildi.

ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 623'E ULAŞTI

Almanya'da son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 153 olarak açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 623´e çıktı. Almanya, 161 bin 539 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6´ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 123 bin 500´ünün iyileştiği açıklandı.

RUSYA'DA 24 SAATTE 7 BİN VAKA SAPTANDI

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 99 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 106 bin 498'e çıktı. Ülkede 1333 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 11 bin 619, ölü sayısı ise 101 artarak 1073 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 28'E ÇIKTI

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 6 bin 28'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 94 bin 640 olduğu bildirildi.

BREZİLYA'DA CAN KAYBI 6 BİNİ GEÇTİ

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 435 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 6 bin 6'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 7 bin 218 artarak 85 bin 218'e yükseldi.

AVUSTRALYA'DA ÖLÜ SAYISI 93 OLDU

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) ve Tazmanya eyaletlerinde 3 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki toplam can kaybı 93 oldu. Resmi verilere göre, ülke genelinde yaklaşık 551 bin kişiye test yapıldı ve virüs bulaşan 6 bin 746 kişiden 5 bin 685'i iyileşti.