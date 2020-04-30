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HaberlerSağlıkSon dakika! Türkiye'de koronavirüsten (coronavirüs) ölüm sayısı 3174'e yükseldi
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Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 3174'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 93 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 3174'e ulaşırken, toplam vaka sayısı 120.204'e yükseldi

koronavirüs
HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 2.615 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 93 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 120.204, can kaybının 3.174'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42.004 test yapıldı. Bu kapsamda 2.615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 93 hasta vefat etti, 4.846 hasta ise iyileşti.

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Toplam test sayısı 1.033.617, toplam vaka sayısı 120.204, toplam vefat sayısı 3.179, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.514, toplam entübe hasta sayısı 803, toplam iyileşen hasta sayısı 48.886 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım." ifadelerini kullandı.

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