Son dakika haberi Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu
Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, saat 00.34'de, yerin 16,81 kilometre derinliğinde gerçekleşti
Giriş: 10.01.2024 - 00:53 Güncelleme: 10.01.2024 - 01:05
Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mecitözü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AA'nın haberine göre; depremin 16,81 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.