Çorum'da Ramazan'da aynı restorana ikinci silahlı saldırı düzenlendi
Çorum'da bir restorana, motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanma meydana gelmeyen saldırıda, işyerinde maddi hasar meydana geldiği belirlendi. Aynı restoranın Ramazan'ın ilk gününde de hedef alındığı öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor
Çorum'da bir restorana, kapalıyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
RESTORANA SİLAHLI SALDIRI!
AA'daki habere göre olay; Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde bir restoranın önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından ateş edildi.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı saldırıda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
BOŞ KOVANLAR TESPİT EDİLDİ
Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede cadde üzerinde boş kovanlar tespit edildi.
DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ
Aynı restorana ramazanın ilk gününde de silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
