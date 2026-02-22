Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çorum'da Ramazan'da aynı restorana ikinci silahlı saldırı düzenlendi | Son dakika haberleri

        Çorum'da Ramazan'da aynı restorana ikinci silahlı saldırı düzenlendi

        Çorum'da bir restorana, motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanma meydana gelmeyen saldırıda, işyerinde maddi hasar meydana geldiği belirlendi. Aynı restoranın Ramazan'ın ilk gününde de hedef alındığı öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 09:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aynı restorana ikinci saldırı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çorum'da bir restorana, kapalıyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

        RESTORANA SİLAHLI SALDIRI!

        AA'daki habere göre olay; Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde bir restoranın önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından ateş edildi.

        MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

        İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı saldırıda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

        BOŞ KOVANLAR TESPİT EDİLDİ

        Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede cadde üzerinde boş kovanlar tespit edildi.

        DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ

        Aynı restorana ramazanın ilk gününde de silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

        ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cemre Vakfı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Çevre bilinci aynı zamanda bir vatan bilincidir." diyen Erdoğan, "Bugün tüm dünya, çevre ve iklim meselesinde ciddi sınamaların eşiğinde bulunuyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, iklim ve çevre krizini...
        #çorum
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum