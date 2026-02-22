Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cemre Vakfı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Çevre bilinci aynı zamanda bir vatan bilincidir." diyen Erdoğan, "Bugün tüm dünya, çevre ve iklim meselesinde ciddi sınamaların eşiğinde bulunuyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, iklim ve çevre krizini... Daha Fazla Göster Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cemre Vakfı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Çevre bilinci aynı zamanda bir vatan bilincidir." diyen Erdoğan, "Bugün tüm dünya, çevre ve iklim meselesinde ciddi sınamaların eşiğinde bulunuyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, iklim ve çevre krizini görmezden gelmek mümkün değil, doğru da değil. Çevreyi koruyan her adımı her fikri samimiyetle destekliyoruz." ifadelerini kullandı Daha Az Göster