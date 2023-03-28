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Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Biz tahterevalli siyaseti gibi milletin önüne konulan Cumhur ve Millet ittifakının yanında bir seçenek sunma amacıyla yola çıktık" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oğan, "AK Parti bu ülkede bu kadar adaletsizlikleri, yolsuzluklarıyla 20 seneden fazla iktidardaysa çok iyi olduğu için değil, iyi değil. Muhalefetin yetersiz olduğu için de iktidarda. Biz tahterevalli siyaseti gibi milletin önüne konulan Cumhur ve Millet ittifakının yanında bir seçenek sunma amacıyla yola çıktık" dedi.

Rakiplerini eleştiren Oğan, "20 senedir yeni sözü kalmayan Sayın Erdoğan var, 20 senedir muhalefette etki yaratamayan Sayın Kılıçdaroğlu var ve bir önceki seçimi kazanamamış Sayın İnce var. Bir tek Türk milletine umut olabilecek aday olarak huzurunuzdayım" ifadelerini kullandı.

"Bizim derdimiz kişilerle değil" diye sözlerini sürdüren Sinan Oğan şunları söyledi:



"Biz temiz bir dil kullanacağız. Bizim derdimiz kişilerle değil. Türkiye Sayın Erdoğan'ın dilinden yoruldu. Türkiye kutuplaştırıcı dilden yoruldu. Türkiye adalet ihtiyacına olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor. Türkiye ortaya birbirlerinin açığının yakalamaya çalışan kısır siyasetçilerden bıktı. Gelecek Türkiye'sini inşa etmek isteye siyasetçi özlemiyle yanıp tutuşuyor. Biz klasik siyaset anlayışını bitireceğiz. Türkiye bunlardan yoruldu. Türkiye bu liyakatsizliği ve adaletsizliği hak etmiyor."

"BASIN BİZİ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Konuşmasında basının kendisine ve ittifaka yeterince yer vermediği yönünde eleştirilerini sıralayan Oğan, "Basın mümkün olduğunca bizi görmezden gelmeye çalışıyor. Biz sizin için de güzel bir Türkiye arzuluyoruz. Sizin de baskılardan kurtulduğunuz, gazeteciliğinizi özgürce yapabileceğiniz bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi.

Oğan, "Çok fazla süre kalmadı. Yaklaşık 47 gün sonra Türkiye'de özgürce gazetecilik yapacaksınız. Bizim ifadelerimizi ekranlarda tartışan arkadaşlara çağrım var. Türkiye'nin o eski kutuplaştırılmış ve ezberletilmiş siyaset anlayışını bitireceğiz. En fazla 47 gün bunu yapabilirsiniz. 47 gün sonra bunlar bitecek. Gelin, beklemeyin bir kulak verin Ata İttifakı ne diyor. Gelin yeni Türkiye'yi beraber inşa edelim" diye konuştu.

Kadın ve gençlerin sorunlarına da dikkat çeken Oğan, "Gençler nefes alamıyor, kadınlar kendisini rahat hissedemiyor. Türk kadının9n haklarını kısıtlamaya çalışan bir kitle var, diğer taraftan kadınların rahatça gezmesine engel olan bir kitle var" dedi.