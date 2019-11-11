Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 milyon ağaç: Bugün fidan, yarın nefes" programı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ankara'nın Batıkent Çakırlar mevkisinde dikilen fidanlara can suyunu verdi.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı olarak “11 milyon fidan dikimi” etkinliği saat 11.11’de Ankara’dan başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dikilen fidanlara can suyunu verdi.

Yurt genelinde gerçekleştirilecek ağaçlandırma seferberliği öncesi, "Geleceğe Nefes" (gelecegenefes.com) internet sayfası üzerinden, halkın yoğun desteğiyle 81 ilde sahiplenilen fidan sayısı 13 milyonun üzerine çıktı.