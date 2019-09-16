Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan: "Merhum Menderes'in demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığı cesur adımlar bizler için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
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