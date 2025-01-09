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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret ediyor | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:33 Güncelleme: 09.01.2025 - 17:46
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

        DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bahçe kapısında karşıladı.

        Karşılamanın ardından Erdoğan ve Bahçeli, ikili görüşmeye geçti. Saat 16.30'da başlayan görüşme sona erdi. Görüşme 40 dakika sürdü.

        PALTO ESPRİSİ

        DHA'nın haberine göre görüşme sonrası Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bahçe kapısına kadar eşlik etti. Konutun kapısından çıkarken kaban giymeden kendine eşlik eden Bahçeli'yi işaret eden Erdoğan, esprili bir dille "Devlet Bey ile delikanlılık farkı" dedi. Erdoğan ayrıldıktan sonra konutuna dönen Bahçeli, bir süre sonra MHP Genel Merkezi'ne geçmek üzere evden çıktı.

        Fotoğraflar: AA

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