Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a Şeref Madalyası tevcih töreninde konuştu. Erdoğan, "Siyasette aynı değerleri paylaştığınız yol arkadaşlarınızın değeri her şeyin üstündedir" dedi. Erdoğan, Meclis Başkanı Yıldırım'a şeref madalyasını tevcih ederken, Yıldırım da Erdoğan'a başbakanlık mührünü teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Yıldırım'a şeref madalyası tevcih etti. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bizim burada takdim ettiğimiz madalya, fedakarlıklar karşısında vefa borcumuzun nişanesidir. Bu madalyanın bir başka gayesi de hizmet ehlini yeni projeleri, yeni eserler için teşvik etmektir.

Son 16 yılda millletvekili, Ulaştırma Bakanı ve Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, bundan sonra Meclis Başkanı olarak hizmet etmeye devam edecektir. Uzlaşmacı, kuşatıcı tavrını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum.

Siyasette aynı değerleri paylaştığınız yol arkadaşlarınızın değeri her şeyin üstündedir. Rabbim bize Binali Bey gibi güzel dostlar nasip etti. Dostluk yolun sıkıntılarına karşı beraber göğüs germektir. 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı atlatmıştır. Binali Bey en uzak yollardan kuş kanadıyla gelmiştir. Onun için ulaştırma bakanı olmuştur.

Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi, hiçbir zaman da yolunu şaşırmadı. Üstlendiği her görevi ehliyet, liyakatla en güzel şekilde yerine getirdi.

Son 16 yılda ulaştırma, haberleşme ve denizcilik alanında Binali Bey'in mutlaka imzası vardır. Pek çok tarihi atılımı birlikte hayata geçirdik.

Binali Bey 15 Temmuz gecesi cesaretiyle milletimizin gönlündeki yerini ayrıca pekiştirmiştir. Binali Bey o gece tarihi bir duruş sergilemiştir. Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelenin en büyük destekçilerindendir.

40 yıldır mesai, dava, yol arkadaşlığı yaptığım Sayın Binali Yıldırım'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

YILDIRIM'DAN MEKTUP

Başbakan Binali Yıldırım da şeref madalyası töreninin ardından başbakanlık mührünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim etti. Yıldırım şunları söyledi:

"Zat-ı devletlinizi en derin duygularla tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini Allah'tan niyaz ediyorum.

Milletimiz ve ülkemiz adına, bu ulvi makamları teslim eden Başbakanlık mührünü, binlerce yıllık devlet kültürümüzün nişanı olaran mührü zat-ı alinize arz etmekten şeref duyuyorum. Allah daima elinizden tutsun. Bu millete hizmet yolunda sizi ve dava arkadaşlarınızı aziz milletimizi, güzel ülkemizi payidar kılsın."

YILDIRIM'DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım siz söylenecek her şeyi söylediniz. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hepimiz bu ülke için, hizmet etmek adına gece gündüz çalıştık, gayret ettik. Gün geldi ailemizi ihmal ettik, çocuklarımıza gerek ilgiyi gösteremedik. Hiçbir zaman ülkeye ve millete hizmet yolunda geri kalmadık.

15 Temmuz olayı, o alçak darbe girişimi Türkiye'nin siyasi tarihinde en fazla konuşulacak bir olaydır. İlk defa siyaset darbe karşısında dik durmuş, ortaya koyduğunuz liderlik ve başkomutanlık sorumluluğuyla milletimiz olaya sahip çıkmış, vatansever askerleri, polisleri, savcıları, hakimleri, medyası birlikte hareket ederek tanka, topa karşı bu aziz millet bu alçaklara hak ettiği dersi vermiştir.

Böyle bir sorumluluğu sizinle üstlenerek, milletime hizmet yapabildiysem bu bana en büyük mutluluktur. Rabbime şükrediyorum. Şartlar ne olursa olsun, 40 yıl önce başladığımız bu yolculuk ebediyete kadar devam edecektir.