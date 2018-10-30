Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis grup toplantısında açıklamalar yaptı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Tunceli'de hipotermi sonucu şehit olan askerlerle ilgili 'Elbisesi mi yoktu?' sözlerine yüklendi, "Elbisesi mi yoktu falan Bay Kemal buralarda uğraşıyor. Bak benim dedem Sarıkamış'ta donarak şehit oldu. Kurşunla şehit olmak da var, donarak olmak da. Bize elbise falan filan bunu anlatma. Askerimizin tüm teçhizatı en modern teçhizattır" dedi.

Erdoğan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vererek, "Hazırlıklar tamam. Her zaman dediğim gibi bir gece ansızın gelebiliriz. Yakında terör örgütlerinin tepesine ineceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, Danıştay'ın 'andımız' kararına tepki göstererek, "Bizim tek andımız, İstiklal Marşı'mızdır. Taviz yok" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Geçtiğimiz hafta grup toplantımızın hemen ardından MEB'in 2023 vizy9onu konferansına katıldık. Türkiye'de uzun yıllar eğitimin insanı geliştiren değil, formatlayan bir sistem olduğunu anlattık. Çocukların gönül dünyasını doyurmayı unuttuğumuzu söyledik. 2023 vizyonunun insandan başlıyor olduğunu belirttik. Talim ve terbiye üzerine kurulu bir sistemi kurmakta kararlıyız."

"Danıştay'ın konferansına katıldık. Andımız kararıyla yargıda ortaya çıkan sıkıntılı durumu muhataplarına ilettik."

"Cuma akşamı Jandarma ve Sahil Güvenlik'in mezuniyet törenine katılarak 3 bin 351 astsubayımızı görev yerlerine yolladık. Cumartesi günü İstanbul'da tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptık. Liderlerle ikili görüşmelerde ağırlıkla Cemal Kaşıkçı konusunu ele aldık. Bilmedikleri konuları kendilerine ifade etme fırsatı bulduk."

"Dün ise 2 tarihi anı yaşadık. Cumhuriyetimizin 95'inci yılını, Cumhuriyetimize yakışan bir eserle kutladığımızı düşünüyorum. Malazgirt'ten bu yana bu topraklarımızın vatanımız haline gelmesi için çabalayan şehitlerimizi, gazilerimizi, devlet büyüklerimizi hayırla yad ediyorum. Sınırlarımız içi veya dışında görevlerini ifa eden güvenlik görevlilerimize başarılar diliyoruz."

"LAFLA DEĞİL, İCRAAT İLE KUTLUYORUZ"

"Evet, dün dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nı hizmete açtık. Görüldüğü gibi biz Cumhuriyetimizi laf ile değil, icraat ile kutluyoruz. Öyle bir kutlama ki, günü birlik değil. Bu kutlama yıllarca devam edilecek. Burası 29 Ekim 2019, Cumhuriyetin 95'inci yılında açılmıştı denilecek. Resepsiyonu burada gerçekleştirdik. Bahane ederek gelmeyenler oldu tabii. Neymiş, Ankara'da kutlanırmış? Sen yeter ki gönlünü ver, gönül olmadıktan sonra bahane bulmak kolay. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından biri olan havalimanımızın ülkemize, bölgemize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Burası artık bir merkez. Dünyaya buradan dağılım olacak"

"HAVALİMANI 42 AYDA BİTTİ, BERLİN HAVALİMANI HALA BİTMEDİ"

"Değerli kardeşlerim, 42 ayda bitti. Bize yakışan bu. AK Parti iktidarına yakışan bu. Berlin Havalimanı hala bitmedi. Bundan 3-4 kat büyük olan İstanbul Havalimanı bitti, Berlin Havalimanı bitmedi diyorlar. Biz inandık, azmettik. Burada havalimanı olmaz diyenler olduğunu gördüler. Burası yumuşak zemindir, şudur, budur diyenler havalimanının nasıl olduğunu gördüler, görecekler. 2 pisti hayata geçirdik, diğerlerinin inşaatı devam ediyor. 150 milyon, ihtiyaca göre 200 milyona kadar kapasite olacak. Pist sayısı yakında 3'e, hepsi tamamlanınca 6 piste çıkacak."

"ATATÜRK HAVALİMANI'NIN TAŞINMASI YILBAŞINA KADAR SÜRECEK"

"İstanbul Havalimanı vergiler hariç 32,4 milyar euroluk bir ekonomik büyüklük kazandırdı. Bunlar ekonomik çeşitlilik bilmez. Ancak kuru sıkı atarlar. Havalimanında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İç ve dış hatta sembolik uçuşlar başlayacak. Atatürk Havalimanı'nın taşınması yılbaşına kadar sürecek. Birkaç ay içinde havalimanı tam kapasite ile çalışacak"

"Bu kesimin Cumhuriyetimize en küçük faydaları yoktur. Ülkenin hayrına atılan ne adım varsa bunlar karşı çıkmıştır. Biz bunlara salon Cumhuriyetçisi diyoruz. Bunlar milletimize tarihinden, medeniyetinden kopartarak kimliksiz bir batıcılığa mahkum etmek istediler."

"Darbelerin arkasında baskıcı ve dikta heveslisi zihniyet vardır. CHP, bu zihniyetin siyasi temsilcisidir. CHP'nin gerçek yüzünü herkesin bilmesi lazım." Yıllarca Cumhur ve Cumhuriyeti birbirinden ayırmaya çalışanlar büyük zarar verdi. Paradan, puldan Atatürk'ü çıkaran CHP'dir."

"MİLLETİMİZLE ARAMIZA NİFAK SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Andımız tartışması üzerinden ülkemize ve milletimize bağlılığımızı sorgulamaya kalkıyorlar. Bu salon Cumhuriyetçilerine bizim getirdiğimiz hizmet fazla geliyor. Güya, andımız meselesini köpürterek milletimizle aramıza nifak sokacaklarını sanıyorlar. 2015'ten bu yana neredeydiniz? Kendilerini trajikomik durumlara düşürüyorlar. Son günlerde kara önlük giyen, meydanlara dökülen koca koca adamlar gördüm. Bizi eleştireceğim diye saçmalıyorlar."

"TEK ANDIMIZ İSTİKLAL MARŞI'MIZDIR, TAVİZ YOK"

"Bizim Cumhuriyetçiliğimizin ölçüsü milletimize kazandırdığımız eserlerdir. Bizim Türklüğümüzün ölçüsü, tek parti döneminden kalma metin değil, milletimizin gönlündeki yeridir. Moğolistan'daki harabe olan yerleri ayağa kaldıran biziz. Bizim tek andımız, İstiklal Marşı'mızdır. Bundan taviz yok."

"SURİYE'Yİ KAN GÖLÜNE ÇEVİRMEK İSTEYENLERE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Suriye meselesini çözmeden geleceğe güvenle bakamayız. Suriye'de yeniden huzuru sağlamak vefamızın da gereğidir. İşin aslı 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki düşüncelerden biri Türkiye'yi Suriye'de yürütülen proje konusunda pasif duruma düşürmekti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nı başarıyla gerçekleştirdik. DEAŞ ve PYD'ye büyük darbeler vurduk. Uluslararası toplum ve Arap kardeşlerimiz hangi niyetle oraya gittiğini anladı. İdlib'de büyük bir insani krizin önüne geçerek, Suriye halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Bunları büyük ölçüde Rusya ile birlikte yaptık. Zirvenin ardından da dediğim gibi, Suriye'deki krizde uluslararası toplumun yeterli adımı atmamasının payı var.Uluslararası toplumun daha güçlü durmasını temenni ediyoruz. Dünya kamuoyunun DEAŞ oyununu yutmayacağına inanıyoruz. DEAŞ oyunu ile Suriye'yi kana bulamak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz."

FIRAT'IN DOĞUSU

"Fırat'ın doğusu konusunda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz."

"CHP DE, MİLLET DE SENDEN KURTULACAK"

"Tunceli'de 2 askerimiz donarak şehit oldu. İçişleri Bakanımız detayları sabah anlattı. Elbisesi mi yoktu falan Bay Kemal buralarda uğraşıyor. Bak benim dedem Sarıkamış'ta donarak şehit oldu. Kurşunla şehit olmak da var, donarak olmak da. Bize elbise falan filan bunu anlatma. Askerimizin tüm teçhizatı en modern teçhizattır. Sen bilmeden ne anlatıyorsun ya? Birkaç oy alayım diye milleti neden kandırıyorsun ya? Bu milleti, bu devleti küçümsemeye hakkın yok? Senin şehadet gibi bir inancın yok ya? Aileleri şehadete inanmış. Ama sende bu yok. Bittin, gittin ya. Bir şey yapamayacaksın. 15 Temmuz gecesi tanklardan kaçıp Bakırköy Belediye Başkanı'na sığınan adamsın. Bu millet artık seni biliyor. 31 Mart'ta CHP de, millet de senden kurtulacak."

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