Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Geçtiğimiz cumartesi günü önemli bir yıl dönümünü geride bıraktık. 3 Kasım itibarıyla göreve başlayan AK Parti iktidarının 17'nci yılına girdik. Milletimiz her seçimde tercihini AK Parti'den yana koyarak muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma isteğini göstermiştir."

"16 yılda 14 seçimle milletimizin karşısına çıktık, her defasında durmak yok, yola devam mesajı aldık. Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserleri hatırladığımızda bu teveccühün boşa olmadığını görüyoruz."

"Eğitim davası bu milletin asırlardır üzerinde durduğu ancak bir türlü istediği neticeyi alamadığı bir durumdur. Eğitimin bütçesini 10 milyar liradan 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik. Demek ki 1'e 12. Sadece bu yıl 166 milyon ders kitabını ücretsiz dağıttık. Ben sizlere gerçekleri anlatıyorum. Havadan sudan konuşmuyorum. 75 üniversiteyi 206'ya çıkardık, biz bunu sağladık, okumayı da siz başaracaksınız"

"4 arkadaşımız seçim çalışmasına giderken trafik kazası geçirdik. Garibim Osman'ın eli yaralandı. İlacı tutuşturdular eline, biz 4 kişi minibüste yatıyoruz. Bolu'ya geldik, burada da soruyorlar; 'Sigortalı mısınız, emekli mi?' Yatıyoruz ya görmüyor musun? Bunu mu soruyorsun? Bay Kemal'in SSK Genel Müdürlüğü dönemi böyleydi işte! Şimdi sağlıkta kimseyi kapıdan çevirme yok, herkese müdahale ediliyor. Şehir hastaneleri geliyor. Sağlık alanında yeni bir çığır açıyoruz."

"Emniyet konusu önceliklerimiz arasında yer almaya devam ediyor. Türkiye, her türlü eylemle mücadelede en başarılı sonuçları bizim dönemimizde almıştır. Karanlık güçlerin üstümüze saldığı ne kadar örgüt varsa, tepeledik, tepeliyoruz, tepelemeye devam edeceğiz."

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