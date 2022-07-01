Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesajlar: Bir asır önceden ibret alın 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bugün mezun olan 14'ü dost ve kardeş ülkelerden olmak üzere 193 subayımızla ordumuzu güçlendirdiğime inanıyorum.

Kuruluşundan bugüne gelişerek başarılı bir çizgide ilerleyen MSB üniversitemizin yönetimini tebrik ediyorum.

Profesyonel askeri eğitim öğretim kurumlarımız tarihimizin en alçak örgüt tarafından ele geçirilmişti. Tüm askeri eğitim öğretim kurumlarımızı tek çatı altında topladık. Hem dünyadaki örneklerine hem de ihtiyaçlara uygun, modern bir öğretim sistemi oluşturduk.

Birileri TSK'nın kendini toparlayamamağı beklentisiyle ellerini ovuştururken biz yeni sistemi hizmete aldık. Personel eksiğini tamamlayarak hevesleri kursaklarda bıraktık. Kahraman ordumuz sınır ötesi harekatlarıyla dimdik ayakta durduğunu ispatlamıştır.

Bu yeni dönemde sistemi ve müfredatı yenilemekle kalmadık binalardan, eğitim öğretim şartlarına kadar iyileştirme yaptık. Vesayetçilerin, FETÖ'cülerin kapalı devre sistem haline dönüştürdükleri TSK'yı tüm evlatlarımızın erişimine açtık. Milletin ordusu haline geldi.

Türkiye'nin askeri personel eğitim sistemi kendi ihtiyacını karşılama yanında dost ve kardeş ülkelerin istifadesine açıktır. 2017'den bugüne 417'si dost ve kardeş ülke personel olmak üzere 2 bin 750 subay eğitim görmüştür.

TSK'DAKİ YAPILANMA

Kurmaylık eğitimini iki aşamaya getirdik. İyi eğitimli nitelikli, sadakatli, disiplinli personel yapısı ve ordumuzun karada, denizde, havada üstesinden gelmeyeceği hiçbir tehdit yoktur. Son 6 yılda gösterdiği başarılarla dünyanın başlıca orduları arasında gelmektedir.

Her yeni sistem gibi bunun da eksikleri, geliştirilmesi gereken tarafları olabilir. Önemli olan bu tekliflerin ortaya konmasıdır. Sistemi çökertip, eskisinden de gerisine düşürme gayretlerini görmüyoruz.

Türkiye'nin ihtiyacı ileriye doğru adımlar atmaktır. Biz de TSK'yı tüm unsurlarıyla eğitimi, donatımı, teknolojisiyle dünyanın bir numarası haline getirene kadar yeniden doğacağız.

1800'lü yıllar boyunca parça parça kopartılan vatan topraklarını tamamen zapt etmek isteyenlere Çanakkale'de unutmayacakları ders vermiştik. Anadolu'yu paylaşamaya çalışanları kovup Türkiye'yi kurarak binlerce yıllık tarihimizde yeni bir sayfa açmıştık.

İstiklal ve istikbal mücadelemiz devam etti. Asırlık kayıpların yükünü omuzlayan Anadolu'yu yeni atılımın kaynağı haline getiren milletimiz diğer yandan değerlerini koruma mücadelesi veriyordu. Gazi Mustafa Kemal'in ülkemizi muasır medeniyet seviyesi üzerine çıkarma vasiyeti hakkıyla yerine getirilemedi. Her demokrasi ve kalkınma hamlemizin önü kesildi. Bizim başımızı yerden kaldırmamak için çok çalıştılar. Bu tablodan ordumuz da nasibini almıştır.

Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar ordusunun durumunu görme imkanı bulamamıştır. Efes tatbikatına dünyadan 39 ülke katıldı. Başarılı bir Efes tatbikatı ile dünyada gayet güzel ders verdik. Türkiye küllerinden kalkan bir millet olarak her an her yerde her türlü zafere hazırdır. Bunu Azerbaycan'da, Libya'da gösterdik. Bundan sonra nerede, nasıl olursa olsun göstermeye hazırız.

Kıbrıs harekatı ve sonrasında maruz kaldığımız ambargolar bizi bu acı gerçeklerle yüzleştirmiştir. Gereken altyapıların kurulması ve dönüşümlerin gerçekleştirilmesi hep engellenmiştir. Şu anda dün NATO görüşmelerinde herkesin aynen ifade ettikleri gibi Türkiye terörle mücadelede hakkı teslim edilmesi gereken bir ülkedir. Biz bu terörle mücadelemizi sıfırı tüketene kadar sürdüreceğiz.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Hükümete geldiğimizde önce gerçek fotoğrafı görmek için epeyce uğraşmak zorunda kaldık. Bürokratik vesayetin çektiği perdeleri aralamak öyle kolay değildi. Bu safhaya geldiğimizde dehşete kapıldık, kolları sıvadık. Savunma sanayimize özel bir yer verdik. Bilime, araştırma-geliştirme, üretime dayalı savunma sanayi projelerini himayemize aldık. Attığımız her adımda önümüzün kesilmeye çalışılmasını anlıyorduk ama içeridekileri çözmekte zorlanıyorduk.

Emniyet-yargı darbe girişimiyle sivil bürokraside maruz kaldığımız sabotajların, 15 Temmuz'da da askeri engelleme çabalarının nedeni ortaya çıktı. Ülkemizin önündeki taşları, mayınları da temizlemiştir. Türkiye tüm önemli başarılarını bu temizliğin ardından hızlandırmış ve gerçekleştirmiştir.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük desteği ordumuzun başarılı harekatlarından alıyoruz. Malazgirt'ten bugüne bu toprakların vatanımız olarak kalması için tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Sınırlarımız ve ötesinde vazife başında olan askerlerimizin alınlarından öpüyorum.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA MESAJ

Geçtiğimiz günlerde, katıldığımız NATO Zirvesi'nde müttefiklerimizle küresel ve bölgesel güvenlik meselelerini görüştük. NATO, kuruluşundan bugüne 70 çeşitli tartışmaların odağında yer almasına rağmen dünyanın en önemli, etkin, kapsamlı güvenlik teşkilatıdır. Türkiye teşkilata verdiği katkılarla seçkin konumda yer almıştır.

NATO'da müttefiklik ilişkisinde bulunduğumuz ülkelerin Türkiye'nin mücadelesine destek vermedikleri açıktır. DEAŞ, PKK, FETÖ, YPG gibi terör örgütleri sınırlarımıza dayandığında NATO müttefiki ülkelerin nasıl sırtlarını döndüklerini unutmadık. Terörle mücadelemiz sınır güvenliğimiz, milli çıkarlarımız bakımından bu hassasiyetlerimize uygun tavır koymamız gayet tabiidir.

Üyelik için başvuru yapan ülkelerin şartlarımızı kabul etmeleri buna bağlıdır. Bu iki ülke üye olmamıştır, davetli olmuştur. Şartları yerine getirirlerse biz de üzerimize düşeni yaparız. Oyalama veya riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin.

Hazırlıklarımızı tamamladığımız an yeni harekatlarla hedeflerimize ilerlemeye devam edeceğiz.

YUNANİSTAN'A: BİRİLERİNİN ETEĞİNİN ALTINA SAKLANARAK

Yunanistan kullanılarak dikkatimizi dağıtma gayretlerinin farkındayız. Bizim hava alanlarımızı, sahalarımızı tahrik ederek üzerimize gelenlere bizler de Hava Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gereken dersi verdi, vermeye devam edeceğiz. Ege'deki haklarımızdan taviz vermeden Batı'daki kara, deniz, hava sınırlarımızı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Birilerinin eteğinin altına saklanarak kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine bölgemizdeki gelişmelerden ve bir asır önceden ibret almasını tavsiye ediyoruz. Ege'deki komşumuzun bizimle mütenasip konumda yer almadığı gerçektir. Yunanistan konusu hak ettiği yere sahiptir. Yunanistan halkının, kendileri için felaketle bitecek macera peşinde koşacak yönetimlerine demokratik yollarla cevabı vereceklerini ümit ediyorum.