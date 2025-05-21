Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'yi teşkilatımızın tam üyesi olarak göreceğimiz günleri ümit ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci üyesi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen zirvede konuştu...

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu zirveyi gözlemci ülkenin başkentinde yapmak çok değerli. Türk devletleri köklü bir mirasın taşıyıcısıdır. Özbekistan'ın üye olarak kabul edilmesinden de büyük memnuniyet duyuyoruz.

15 Aralık gününün Dünya Türk Dili olarak ilan edilmesinin çok anlamlı olacağını düşünüyoruz. Orta koridor, stratejik bir güzergah olarak öne çıkıyor.

Bunun başarısı için teşkilat üyesi ülkelerin desteğine büyük önem veriyoruz. Destek bekliyoruz. Yaşanan trajediler bizim sınırlarımızın ötesini de düşünmemizi gerekli kılıyor.

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Kardeşlik hukukumuzun gereği olarak aramızdaki dayanışmayı çok daha güçlü kılmamız gerekiyor. Teşkilatın Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmasını artırması gerektiğinin altını çiziyorum.

Mayıs ayı başında KKTC'de gerçekleştirilen toplantıyı çok anlamlı buluyorum. KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası fotoğrafının eksik olacağını düşünüyoruz.