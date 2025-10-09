Memleketi Rize'de hemşehrilerine seslen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yaşanan afetle ilgili olarak, "Rize'de maalesef tabii aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü. Ama Allah'a hamdediyoruz ölüm yok, bu afette daha çok heyelanlar oldu. Şimdi bu heyelan bölgelerini şöyle bir gezip görme imkanımız olacak. Toparlanmış olmasına rağmen yine de oraları bir gidip, görelim istedik. Göreceğiz inşallah. Bütün bunlarla beraber istiyoruz ki, çok daha güzel hale buraları getirelim" ifadelerini kullandı

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Yarın programımız var. Rize'den sonra Trabzon'a geçeceğiz. Trabzon'da da saat 15.00 gibi oralarda inşallah mitingimizi yapacağız. Bu ziyaret de Doğu Karadeniz Rize, Trabzon olarak inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Kardeşlerim, tabii bu aralar Rize'de maalesef tabii aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü. Ama Allah'a hamdediyoruz ölüm yok, bu afette daha çok heyelanlar oldu. Şimdi bu heyelan bölgelerini şöyle bir gezip görme imkanımız olacak. Toparlanmış olmasına rağmen yine de oraları bir gidip, görelim istedik. Göreceğiz inşallah. Bütün bunlarla beraber istiyoruz ki, çok daha güzel hale buraları getirelim.