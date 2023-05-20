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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "zehirli dil" tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "28 Mayıs'tan umudunu kesen CHP Genel Başkanı'nın daha zehirli dil kullandığını görüyoruz. Pervasız ve nefret söylemi kokan açıklamalarıyla toplumumuzu düşmanlaştırıyor. Düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları nasır bağlamıştı. Bugün ise aynı eliyle masa yumruklamaktan bileği kırılacak" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Her birinize 14 Mayıs seçimlerinde şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığında yüzde 66'yı geçen oy oranıyla Adıyaman tercihini bizden yana kullandı. Meclis'te de Adıyaman'ın tercihi yine Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.

Biz Adıyaman hiçbir hesap gütmeden, karşılıksız seviyoruz. İnşallah 28 Mayıs zaferinden sonra Kahta'ya söz. Biz bu yüreği yaralı şehrin güzel insanlarını samimiyetle seviyoruz. Alanda 40 bin kişi var. Aramıza hiçbir engelin girmesine müsaade etmiyoruz.

Millete tepeden bakanlar bunu hiçbir zaman anlayamadılar. 50 bin deprem şehidimiz var. 50 bin deprem şehidimize bay bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Bütün bu deprem bölgesiyle ilgili 'Size bir şey yok' bu ifade kullanılır mı? Siz olsanız da olmasanız da devletimiz kardeşlerinin yanındadır. Bundan sonra da yanında olacaktır.

"KÖTÜ HUYLARINDAN ASLA VAZGEÇMEDİLER"

Konteyner kentlerin olduğu bölgede ciddi sayıda yaşam var. Siyasi tercihinden dolayı depremzedeleri linç edenler bunu hiçbir zaman kavrayamadılar. Bizim şu aşkımızın sırrına asla eremediler. CHP zihniyetinin temsilcileri sorunu kendilerinde aramak yerinde milletimizi suçladılar. Makarnacı, kömürcü, takoz, bidon kafalı diyerek insanımızı tahkir ettiler.

Çok partili demokrasiye geçtiğimiz 1950'den beri bu kötü huylarından asla vazgeçmediler. Sandıkta tecelli iradeyi kabullenmek yerine insanlarımıza cahil diyorlar, oylarını sattılar iftirası atıyorlar. Hatta gazete manşetlerinden 'Milletin karnı Togg'muş' diyorlar. Her türlü hakareti ediyorlar. Ama bir kez olsun 'Biz nerede yanlış yaptık' sorusunu sormuyorlar.

"TEHDİT DİLİNE SARILIYORLAR"

Pazar günüyle beraber 16 ve 17'nci seçimlerini kaybettiler. Milletten bu kadar şamar yediler ama pişkince hayatlarına devam ettiler. Hatalarından dolayı milletimizden özür dilemediler. Samimi bir özeleştiri vermediler. Kendilerini düzeltme yoluna asla gitmediler. Halen tehdit diline sarılarak insanımızın oyunu alabileceklerini düşünüyorlar.

Milletimiz bunları kaç defa sandığa gömerse gömsün bu kibirli ve kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar. İstiyorlar ki insanlar önlerinde diz çöksün. İstiyorlar ki kimi aday gösterirlerse milletimiz tıpış tıpış oy versin. Siyasetçi demek milletin hizmetkarı demektir. Milletin desteğini hak edeceksin, eser ortaya koyacaksın. İnsanlara umut ve güven aşılayacaksın.

Hep aynı şeyleri yapıyor, her defasında farklı sonuç bekliyor. Biz işimize bakıyoruz. Biz milletimizin derdine derman olmanın yollarını arıyoruz. Biz ülkemize eser kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. Biz insanlarımıza güvenli bir gelecek kurmanın çabası içindeyiz. Milletimiz bizi bir faninin görebileceği her türlü makama getirdi. Şu saatten sonra bizim aziz milletimize daha büyük eser ve hizmetler kazandırmaktan başka ne gayemiz olabilir.

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ"

Birinci önceliğimiz depremin izlerini silerek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır. İlk günlerde bazı eksikler olsa da bunları gidererek Adıyaman'ın yaralarını sarmaya başladık. Giden canlarımızı geri getiremesek de diğer kayıpları telafi etmekte kararlıyız. Depremlerde Adıyaman ve diğer illerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Evi kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da evine kavuşturana kadar çalışacağız. Ekim-Kasım gibi kalıcı konutların teslimine başlamaktır. Köy evleri inşası da sürüyor. Deprem bölgesi genelinde 905 bini aşkın çadır ve 112 bini aşkın konteyner kurduk. 13 bine yakın işyerini de faaliyete geçirdik.

"KARANLIK VE ÇİRKİN YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI"

Türkiye bir seçimini demokrasi şöleniyle tamamlamıştır. 28 Mayıs'tan umudunu kesen CHP Genel Başkanı'nın daha zehirli dil kullandığını görüyoruz. Pervasız ve nefret söylemi kokan açıklamalarıyla toplumumuzu düşmanlaştırıyor. Düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları nasır bağlamıştı. Bugün ise aynı eliyle masa yumruklamaktan bileği kırılacak.

Seçimden önce taktığı demokrat maskesi düşünce altından tek parti CHP'sinin karanlık ve çirkin yüzü çıktı. Sadece bir günde faşizmin en pespaye haline bıraktı. CHP'nin vesayet ve darbe gölgesinde yürüyen CHP'den farkı olmadığı görüldü. Genel Başkan'ın gerçek bir diktatör heveslisi olduğu anlaşıldı. CHP Genel Başkanı ne yaparsa yapsın bölücü örgütle, FETÖ'yle, tefecilerle, LGBT'cilerle, emparyalistlerle yol yürüdüğünü gizleyemiyor.

Buradan sesleniyorum; bu CHP LGBT'cidir, HDP LGBT'cidir, İYİ Parti LGBT'cidir. LGBT; AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na sızamaz. Gazi'nin hatırasına hürmeten bu partiye oy veren kardeşlerimin operasyon aracı haline dönüşmesine rıza göstermeyeceğine inanıyorum."

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