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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sabredeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerek, "Hepimiz aynı Türkiye gemisindeyiz. Salgın sebebiyle yaşadığımız sıkıntıları, daha sonraki kazançlarımızın kefareti olarak kabul ederek sabredeceğiz" dedi. Erdoğan, 104 emekli amiralin bildirisi hakkında ise, "Geçtiğimiz günlerde bir grup emekli amiralin ve büyükelçilerin, milletvekillerinin ki bunların hepsi CHP merkezlidir. Yayınladığı içinde açık darbe tehdidi olan bildiriye onlardan çok daha sıkı şekilde sarılıyor. Allah kimseyi şaşırtmasın" diye konuştu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sabredeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sabredeceğiz
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Türkiye için güven ve istikrar diyerek inandığımız yolda hangi istikamette yürüyeceğimizin taahhüdünü verdik. Yeniden yola revan olduk.

Az önce Konya'da bizim Türk Yıldızları olarak tanıdığımız uçaklarımızdan bir tanesi eğitim uçuşu esnasında maalesef düşüyor. Pilot yüzbaşımız da şehit oluyor. Allah'tan rahmet diliyoruz.

Dünya koronavirüs ile açığa çıkan zulüm, haksızlık batağında ilerleyemeyeceği anlaşılıyor. Medeniyet nöbetini devralmak için daha çok çalışacağımızın sözünü milletimizle paylaştık.

Önümüzde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımız boyunca gerçekleştirdiğimiz medeniyet şahlanışın eşiğindeyiz. Türk milleti bu noktaya gelmek için tek parti zulmü, darbe, terörle engellenmeye çalıştı.

Demokrasimizi güçlendirerek, insan gücümüzü genişleterek, vizyonumuzu genişleterek engelleri aşarak bugünlere geldik. Kendimizi küresel bir değişimin merkezine yerleştirmeyi başardık.

Madalyonun diğer yüzünü de görmezden gelmiyoruz. Sıkıntılarımız elbette var. Bu süreçte yanlış insanlarla, yanlış işlerle de karşılaştığımız oluyor. Bunları tespit eder etmez üstünü örtmüyor gereğini yerine getiriyoruz.

Meclis çalışmalarından hükümet icraatlarına ve belediye faaliyetlerine kadar tespit ettiğimiz aksaklık ve hataları telafi yoluna gidiyoruz.

Milletle inatlaşamayacağını, hizmetkar olunacağını merkeze yerleştirmiş bir parti olarak başka türlü hareket edemeyiz.

Uluslararası alanda Türkiye'nin geldiği konumu kabullenemeyenler var. Terör koridoru oluşturmaktan vazgeçmeyenler var. Ülkemize düşmanlık olan zalim rejimleri ayakta tutmakta ısrar edenler var. İçeride muhterisler var. Proje partiler, genel başkanlar, kampanyalar üzerinden bizi yıpratarak Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler var. Darbe ve vesayet heveslerini ortaya dökenler var.

Yeni anayasa teklifimizi ihtiyaç ortaya çıkarmıştır. Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin yükünü taşıyamayan darbe anayasasını bir kenara bırakarak sivil anayasa için kolları sıvadık.

Dış politikada sahada ve masada sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Terörle mücadelede ülkemizi temizleme aşamasına geldik. Ekonomide ülkemizi büyütme kararlılığıyla ilerlerken, tedbirlerimizi de alıyoruz. Sanayi ve ihracatta salgının açtığı fırsatları değerlendirmek için tüm fırsatları kullanıyoruz. Turizmde hazırlıklarımız tamam.

Amacımız ülkemizi Ramazan'da genel olarak dinlendirerek bayram sonrasında güzel günlere hazırlamaktır. Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, salgını yenmesi önemli değildir. Asıl olan yakın insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden geri kalmamaktır.

Bugün Avrupa'nın tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Sağlık sistemleri de felç durumdadır. Biz Ramazan'daki tedbirlerle birkaç binlere düşürürsek, turizm sezonu ve ticari hareketliliği yakalayabiliriz. Hepimiz aynı Türkiye gemisindeyiz. Salgın sebebiyle yaşadığımız sıkıntıları, daha sonraki kazançlarımızın kefareti olarak kabul ederek sabredeceğiz.

Türkiye terörün de ekonomik sıkıntıların da üstesinden gelecektir. Türkiye'nin en önemli sorunu muhalefetin dilindeki, duruşundaki bozukluktur. CHP'nin başındaki zatın durumu en somut örneğidir. Söylediklerinin yarısı yalan, yanlış olmasına rağmen sürekli konuşuyor. Karşımızda öylesine şekilsiz bir malzeme var ki neresini düzelteceğimizi şaşırıyoruz. Son dönemde bol keseden vaatler sıralamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde bir grup emekli amiralin ve büyükelçilerin, milletvekillerinin ki bunların hepsi CHP merkezlidir. Yayınladığı içinde açık darbe tehdidi olan bildiriye onlardan çok daha sıkı şekilde sarılıyor. Allah kimseyi şaşırtmasın.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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