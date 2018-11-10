SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Recep Tayyip Erdoğan
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paris ziyareti öncesi kritik açıklama!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Paris'e gitmeden önce havaalanında bir konuşma yaptı

10.11.2018 - 14:05 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı´nın 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek "Paris Barış Forumu"na katılmak üzere Fransa'ya gidecek.

Ankara'dan saat 14:30'da Fransa'ya hareket edecek olan Erdoğan, Başkent Paris´te düzenlenecek olan "Paris Barış Forumu" etkinlikleri kapsamında Orsay Müzesi'ndeki "Picasso Bleu et Rose" sergisini de gezecek ve resepsiyona katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Paris'e gitmeden önce havaalanında bir konuşma yaptı.

Erdoğan, "Hakkari'de bir mühimmat depomuzun patlaması sonucu 7 şehidimiz var, bunun dışında 25 yaralımız var." açıklamasında bulundu. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün şu gerçeği de çok yakından görüyoruz. Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafya birçok açıdan Birinci Cihan Harbi'ni hatırlatan acılara ve oyunlara sahne oluyor. Ne yazık ki bu çıkar kavgalarının bedelini mazlum ve mağdurlar ödüyor. Suriye'de ölenlerin sayısı 1 milyonu bulmuş durumda."

"Geçmişte olduğu gibi bugün de bölgemizde kardeşlik ve istikrarın tesiri için gayret sarfediyoruz. Biz Birinci Cihan Harbi sırasında, bağımsızlığı için sadece Çanakkale cephesinde onbinlerce evladını toprağa vermiş bir milletiz. Vatanını korumak için can vermiş bir ecdadın torunlarıyız. Barışın ve bağımsızlığın kıymetini çok iyi biliyoruz."

"Paris ziyareti sırasında hem savaşın sebepleri ve sonuçları üzerine düşünme hem de tüm insani dramları ortaya koyacağız. Bu vesileyle, hükümet ve devlet başkanlarıyla görüşeceğiz."

"Sayın Trump'la kısa süre önce telefon görüşmesi yaptık. Fransa'da fırsat bulabilirsek görüşürüz dedik. Paris'e gidince arkadaşlarımız karşılıklı görüşecekler, bir fırsat tesis etmeye çalışacağız ve bu fırsat çerçevesinde ikili bir görüşmeyi yapacağız."

" SUUDİ ARABİSTAN, ABD VE AVRUPA'YA TAPELERİ VERDİK"

"Merhum Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak şu an itibariyle elimizde herhangi bir bulgu yok ama bilgi var. Buraya gelen 15 kişi ve tutuklu 18 kişi. Bu 15 kişi kesinlikle faili biliyorlar, hem de bu cesedin nereye getirildiğini biliyorlar. Kaldı ki, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın açıklaması oldu. Şimdi inkar ediyorlar. O açıklamada, yerel işbirlikçilerle bunu gerçekleştirdik diyorlar. Kim bu yerel işbirlikçiler, bunu açıklamanız lazım. Bunu bilen sizsiniz.

Biz tapeleri Suudi Arabistan'a ABD'ye, Almanlara, İngilizlere, Fransızlara hepsine verdik. Buradaki konuşmaları herkes biliyor. Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuşturmak suretiyle, bunu ortaya çıkarmayı bilir. Suudi savcı ipe un seriyor. Bizim savcıyı Suudi Arabistan'a çağırıyor. Sen bizim savcımızı ne yapacaksın? Olayın işlendiği yer burası. İpe un sermeye gerek yok. Ekonomistim, ama 40 yıllık siyasetçiyim. Bu 15 kişi cuma günü ayrı bir programla ayrı bir grup. Bu arada operasyon. Bu işin katilleri bu 15'in veya 18'in içindedir. Yerli işbirlikçi de kimse açıklamaları lazım."

Suudi Arabistan bizim iyi niyetimize karşı, adaletli davranarak bu şaibeden kurtulmaları lazım. Aksi takdirde kurtulamazlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X