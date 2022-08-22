Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan subay ve astsubay mezuniyet töreninde açıklamalar
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan subay ve astsubay mezuniyet töreninde açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet töreninde açıklamalarda bulunuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan subay ve astsubay mezuniyet töreninde açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet töreninde açıklamalarda bulunuyor.

"Bugün 3 bin 700 evladımızı görev yerlerine göndermenin heyecanını yaşıyoruz. Şu gördüğünüz akademinin her yönden fiziki mekân olarak inanıyorum ki, herhalde dünyada çok çok nadide ülkede belki benzeri var. Burası bambaşkta, bu fiziki mekâna sahip olan böyle bir akademi yok ve buradan da işte eserleri görüyorsunuz, bu şekilde dipdiri, imanıyla, itikadıyla bir nesil yetişecek. Komutanlar ordusu yetişecek. Onlar da ne Gabar'da, ne Cudi'de, ne Tendürek, ne Besler Deresi'nde bugüne kadar nasıl terörist bırakmadıysalar, bundan sonra da bırakmayacaklar.

Yangın mı var jandarmamız orada, sel felaketi mi var oradalar. İşte onlar bizim polisimiz di, jandarmamız dı ve hepsi her türlü fedakârlığı ortaya koydular, feda-i can ettiler ve gözü yaşlı anneleri, babaları kurtardılar. Her gün şahit olduğumuz hadiseler bize şu gerçeği hatırlatmaktadır, Türkiye üç kıtanın kesişme noktasında yer alan stratejik konumu fevkalade yüksek coğrafi bir konuma sahiptir. Geniş bir bölgede yaşanan her olay bizi doğrudan etkilemektedir. Afganistan'da 40 yıldır devam eden iç karışıklıkların, Libya'daki kardeş kavgasını, Yemen'de çözüme kavuşturulamayan çatışmalar, Suriye'de 11 yıldır devam eden zulüm ve saldırıların, Balkanlar'da yeniden alevlenmeye başlayan gerilimlerin, Afrika'da her yıl yüzbinlerce cana mal olan açlığın, Kafasya'da fitne girişimleri, menfi yansımaları en fazla hisseden ülke hiç şüphesiz ülkemiz, vatanımız Türkiye'dir.

Ayrıntılar geliyor...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eş durumu tayiniyle ilgili önemli açıklama
GÜNDEM Öğretmene eş durumu tayininde önemli gelişme
Mısır alımı fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2022? Cumhurbaşkanı Erdoğan mısır alım fiyatlarını açıkladı!
GÜNDEM Mısır alımı fiyatları belli oldu!
Son dakika: Kritik uyarı! Bu hafta dolu ve kuvvetli sağanağa dikkat! Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den hava tahminleri
GÜNDEM Kritik uyarı! Bu hafta dolu ve kuvvetli sağanağa ...
Adalet Bakanlığı promosyonu nasıl alınır, 25 bin TL mi, ne kadar, nereden başvuru yapılır? 2022 Adalet Bakanlığı personel promosyonu başvuru şartları neler?
GÜNDEM Adalet Bakanlığı promosyonu başvurusu!
Kaza yapınca uyuşturucuyla yakalanan baba-oğul tutuklandı - Güncel Haberler
GÜNDEM Kaza yapınca ortaya çıktı! Tutuklandılar
Meteoroloji'den 7 il için sağanak uyarısı - Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile hava durumu tahminleri
GÜNDEM Meteoroloji'den 7 il için sağanak uyarısı
Kocaeli'de tarihi eser olduğu değerlendirilen deri kemer ve kitap ele geçirildi
GÜNDEM Değerine paha biçilemiyor! Ele geçirildi
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki karar ertelendi - Güncel haberler
GÜNDEM CHP'li Tanju Özcan hakkındaki karar ertelendi
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? İŞKUR 27 bin alım yapacak Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler ve branş dağılımı nasıl?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı detayları
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması! Kabine Toplantısı kararları ne oldu?
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.