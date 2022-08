Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet töreninde açıklamalarda bulunuyor.

"Bugün 3 bin 700 evladımızı görev yerlerine göndermenin heyecanını yaşıyoruz. Şu gördüğünüz akademinin her yönden fiziki mekân olarak inanıyorum ki, herhalde dünyada çok çok nadide ülkede belki benzeri var. Burası bambaşkta, bu fiziki mekâna sahip olan böyle bir akademi yok ve buradan da işte eserleri görüyorsunuz, bu şekilde dipdiri, imanıyla, itikadıyla bir nesil yetişecek. Komutanlar ordusu yetişecek. Onlar da ne Gabar'da, ne Cudi'de, ne Tendürek, ne Besler Deresi'nde bugüne kadar nasıl terörist bırakmadıysalar, bundan sonra da bırakmayacaklar.

Yangın mı var jandarmamız orada, sel felaketi mi var oradalar. İşte onlar bizim polisimiz di, jandarmamız dı ve hepsi her türlü fedakârlığı ortaya koydular, feda-i can ettiler ve gözü yaşlı anneleri, babaları kurtardılar. Her gün şahit olduğumuz hadiseler bize şu gerçeği hatırlatmaktadır, Türkiye üç kıtanın kesişme noktasında yer alan stratejik konumu fevkalade yüksek coğrafi bir konuma sahiptir. Geniş bir bölgede yaşanan her olay bizi doğrudan etkilemektedir. Afganistan'da 40 yıldır devam eden iç karışıklıkların, Libya'daki kardeş kavgasını, Yemen'de çözüme kavuşturulamayan çatışmalar, Suriye'de 11 yıldır devam eden zulüm ve saldırıların, Balkanlar'da yeniden alevlenmeye başlayan gerilimlerin, Afrika'da her yıl yüzbinlerce cana mal olan açlığın, Kafasya'da fitne girişimleri, menfi yansımaları en fazla hisseden ülke hiç şüphesiz ülkemiz, vatanımız Türkiye'dir.

