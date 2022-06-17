Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ve Yunanistan mesajı 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından konuştu.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER: Dürüst siyasetçi karşımda olmadıkça bunlarla görüşmeyeceğimi, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı yapmayacağız dedik. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın.

KÜRESEL ISINMA VE İKLİM ZİRVESİ: Sayın Biden'ın da daveti üzerine liderler olarak bunu yapacağız. 3'er dakikalık tebliğlerimiz olacak. İklim ve çevre konularında neler düşündüğümüzü bu görüşmede anlatacağız.

SUUDİ ARABİSTAN PRENSİNİN ZİYARETİ: Çarşamba günü veliaht prens bu ziyareti gerçekleştiriyor. Ankara'da Külliye'de kendilerini konuk edeceğiz. İkili, heyetler arası görüşmeler yapacağız. Bundan sonraki sürece ilişkin Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini çok daha yüksek seviyelere nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendireceğiz. Bu bir resmi ziyarettir. Bu resmi ziyaretle biz de resmi kabulümüzü yapacağız.

Fotoğraf: İHA