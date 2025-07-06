Cumhurbaşkanı Erdoğan- DEM Parti heyeti görüşmesi yarın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar yarın saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Heyet, Erdoğan ziyareti öncesinde eş genel başkanlarla bir araya gelecek.