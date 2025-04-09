Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emniyet, eşkıyalığa fırsat vermedi

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi.

DHA'nın haberine göre Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinin katılımıyla kortej düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen korteje katıldı. Kortejin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Erdoğan, polislerle selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti.

AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz. Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır. Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir." ifadelerini kullandı.