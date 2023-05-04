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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da: Pahalılığı yine biz aşarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun Mitingi'nde vatandaşlara seslendi. Konuşmasında, "Bütün pahalılıkları yine biz aşarız" diyen Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız" ifadelerini kullandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Mitingi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Bizim Giresun'a olan sevdamız da Türkiye'ye olan sevdamız da son nefesimize kadar devam edecek.

"KÜRT KARDEŞLERİMİ ÇOK ALDATTILAR"

Giresun bizimle birlikte olduğu müddetçe Allah'ın izniyle her engeli aşarız. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Eşimizi dostunuzu da sandığı götürmeliyiz. Bizim Irak ve Suriye'de tepelerine bindiğimiz teröristler yeniden ülkemize musallat olurlar.

Karadeniz'de bulduğumuz gazı kapatırlar, Gabar'da bulduğumuz petrolün üzerine beton dökerler. Ne diyor bay bay Kemal, Selo'yu çıkaracağız diyor. İşte bakın Kandil'den selam geliyor ona ne diyorlar desteğimiz seninle diyorlar. Bunlar kitapsız bunların dini yok. Benim Kürt kardeşlerim bunların önünü açar mı. Kürt kardeşlerimi çok aldattılar hala da aldatıyorlar. Şimdi Van'a gideceğim orada da anlatacağım. 14 Mayıs'ta bunlara fırsat vermeyeceğiz.

CHP LİDERİNİN ATATÜRK HAVALİMANI AÇIKLAMASI

Teknofest'i hazmedebildiler mi? Aynı yeri ABD'li şirketlere devretme sözü veriyorlar. Ben görüştüm 15 yıldır gelmediler neden?

Elbette ülkede her şey güllük gülistanlık değil. 20 yıl öncesini hatırlıyorum şu sahil yolu var mıydı. Yaptıklarımızı anlatmaya saatler yetmez ama eksikleri de İnşallah yine biz aşarız. Çarşıda pazarda yaşanan pahalılığı yine biz aşarız.

"ENFLASYON AZALMAYA DEVAM EDECEK"

Enflasyon geçtiğimiz ay itibarıyla yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek.

Temmuz ayında yapacağımız artışlarla çalışanları ve emeklileri daha da rahatlatacağız. Bu ülkenin eğitimden sağlığa her alanda hizmet standardını biz çıkarmadık mı? Nice kuşakların özlemle beklediği hak ve özgürlükleri biz getirmedik mi? Ayasofya'yı biz açmadık mı?

"BU ZİHNİYET KANDİL'DE PKK OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

CHP içindeki gerçekten Cumhuriyetçi, Gazi Mustafa Kemal'in istiklal anlayışına sahip insanlarımızın hassasiyetlerinin nasıl istismar edildiğini biliyoruz. Bizim davamız ülkemizin kazanımlarını daha ileriye taşıma davasıdır. Bu davanın muhatabı 85 milyonun tamamıdır.

Bana diyorlar ki bay bay Kemal ile neden bu kadar uğraşıyorsun. Yahu hep yalan söylüyor nasıl uğraşmayayım. Bizim derdimiz onların temsilcisi olduğu zihniyetle. Bu zihniyet Kandil'de PKK olarak karşımıza çıkan zihniyettir.

Gençlerimizi değersizleştirmek isteyen kirli oyunların koç başları bunlar. Biz LGBT'ci değiliz. CHP, İYİ Parti LGBT'ci. O masada oturanlardan bir laf duydunuz mu? Bize Allah yeter, bize milletimizin sevgisi desteği yeter."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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