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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamdi Ulukaya'yı kabul etti | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamdi Ulukaya'yı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı kabul etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 14:14 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:44
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        Hamdi Ulukaya'yı kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşması yapan Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

        Fenerbahçe ile sponsorluk

        Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Kulübü ile stat ismi ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğu konusunda anlaşmaya varmıştı. Sarı-lacivertliler stadyum isim sponsorluğundan senelik 10 milyon Euro, toplamda 100 milyon Euro ve forma göğüs sponsorluğu için ise senelik minimum 4 milyon Euro olmak üzere toplamda 20 milyon Euro gelir elde edileceğini açıklamıştı.

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