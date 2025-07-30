Fenerbahçe ile sponsorluk

Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Kulübü ile stat ismi ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğu konusunda anlaşmaya varmıştı. Sarı-lacivertliler stadyum isim sponsorluğundan senelik 10 milyon Euro, toplamda 100 milyon Euro ve forma göğüs sponsorluğu için ise senelik minimum 4 milyon Euro olmak üzere toplamda 20 milyon Euro gelir elde edileceğini açıklamıştı.