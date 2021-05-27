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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı

Son dakika haber... HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK),4 yeni isim atadı. Erdoğan, halen HSK’nın en kritik birimi olan 1. Daire’nin başkanlığını yürüten Halil Koç ile aynı daire üyesi Mehmet Akif Ekinci’yi yeniden üyeliğe atadı. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım da HSK üyesi olarak atandı. TBMM Genel Kurulu tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar da, Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HSK'ya atama
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Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK üyeliklerine halen HSK 1. Dairesi Başkanı olan Halil Koç, halen HSK 1. Dairesi Üyesi olan Mehmet Akif Ekinci ve Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım’ı atadı.

KOÇ YENİDEN HSK ÜYESİ

Erdoğan’ın atadığı en flaş isim ise halen HSK 1. Dairesi Başkanı olan Halil Koç oldu. Koç 2011 yılından beri kesintisiz bir şekilde HSK üyesi olarak görev yapıyordu. Koç bu atama ile birlikte en uzun süre HSK üyeliği yapan isimlerden biri olarak yargı tarihine geçti.

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Halil Koç

HALİL KOÇ KİMDİR?

1966 Konya Ilgın doğumlu olan Koç, ilk orta ve lise öğrenimimi Konya'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. 1991 tarihinde Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Hatay Vergi Mahkemesi Üyeliği, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği, Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulundu. 17 Ekim 2010 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu yedek üyesi olarak seçildi. Sonrasında Ankara 17. İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 17 Kasım 2011’de HSK asıl üyesi oldu. 12 Ekim 2014’te yapılan seçimde yeniden Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi seçildi. Bu dönemde FETÖ’nün yargıdan tavsiye edilmesinde aktif rol üstlendi. 16 Nisan 2017 referandumu ile yeniden yapılandırılan HSK’ya bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden atandı. Halen HSK 1. Dairesi başkanı olan Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir kez daha Kurul üyeliğine atandı.

Mehmet Akif Ekinci
Mehmet Akif Ekinci

EKİNCİ DE İKİNCİ KEZ ÜYE OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen HSK 1. Dairesi üyesi olan Mehmet Akif Ekinci’yi de yeniden üye olarak atadı. Şırnak Cizre'de 1967'de dünyaya gelen Ekinci, 1992'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul hakim adaylığından sonra sırasıyla Mardin, Meriç, Silivri ve İstanbul Cumhuriyet savcılıkları görevlerinde bulundu. 2017 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürütürken HSK üyeliğine atandı. Ekinci, İstanbul’da 17-25 Aralık sonrası ve 15 Temmuz darbe sürecinde FETÖ ile mücadelede aktif rol aldı.

7 HAZİRAN’DA GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu atama kararı ile birlikte yeni HSK’nın oluşumuna ilişkin süreç tamamlanmış oldu. Kurulun 7 üyesi de kısa bir süre önce Meclis Genel Kurulu’nda siyasi partilerin uzlaşısı sonucu yapılan seçimle belirlenmişti. Adalet Bakanı ve bir bakan yardımcısının doğal üye olduğu 13 üyeli yeni HSK 7 Haziran’da göreve başlayacak. Kurul’un ilk toplantısında 1. ve 2. Daire başkanları belirlenecek. Bu isimlerden biri aynı zamanda HSK Başkanvekili olacak.

TBMM'NİN HSK ÜYELİKLERİ SEÇİMİNE İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE'DE

TBMM Genel Kurulu tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18 ila 20'nci maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulunun 25 Mayıs'taki 83'üncü birleşiminde yapılan seçim sonucunda Ergün Şahin (Yargıtay üyesi),Ömür Topaç (Yargıtay üyesi),Sinan Esen (Yargıtay üyesi),Aysel Demirel (Danıştay üyesi),Cumhur Şahin (öğretim üyesi),Bilal Temel (avukat) ve Hamit Kocabey'in (avukat) TBMM tarafından HSK üyeliklerine seçildiği ifade edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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