        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi

        Giriş: 01.03.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        DHA'da yer alan habere göre İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade ederek son durumu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesi taşıdığını belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi için ciddi emek sarf ettiğini, diplomasiye şans verilmesinin en akılcı yol olduğunu ifade etti."

        KUVEYT EMİRİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kuveyt'e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu, Türkiye'nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini dile getirdi.

