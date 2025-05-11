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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

        Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 13:16 Güncelleme: 11.05.2025 - 13:24
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

        İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Vladimir Putin'den açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna’nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde iş birliğini sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.

        PUTİN'İN UKRAYNA İLE DOĞRUDAN MÜZAKERE ÖNERİSİ

        Rusya Devlet Başkanı Putin, basına yaptığı açıklamada, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." diye konuşmuştu.

        Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

        Bu teklifin, uzun vadeli sürdürülebilir bir barış olduğuna işaret eden Putin, "Bizim tekliflerimiz masada. Karar şimdi Ukrayna yetkililerine ve onların küratörlerine kalmış durumda." demişti.

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