Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

AİHM'in Demirtaş ile ilgili kararı - "AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz."

Yerel seçimlere ilişkin açıklama - "Önümüzdeki Cumartesi günü adayların bir kısmı açıklanabilir."

Bahçeli ile yapılacak görüşme - "Cumhur İttifakında bir sorun yok. Seçim ittifakını da görüşeceğiz. Tabanların da beklentisi bu. Temenni ederim ki her iki taraf için de iyi olabilecek bir sonuca varırız."

Soğan ve patates fiyatlarının artması - "Depo baskınlarında nasıl stoklar yaptıklarını görüyoruz. Buralarda asla taviz yok. Öyle patates, soğan stokçuluğu, öbür tarafta birçok sebze, meyvede bu tür stoklar yapmanın bedelini ödeyecekler."

Faiz konusu - "Faiz düşüşleri devam ediyor, olumlu geri dönüşlerini bekliyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ