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HaberlerGündemSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! Nijerya'da saldırıya uğrayan...
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü

Son dakika... Kaçırılan personelin kurtarılması için girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Erdoğan, kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! Nijerya'da saldırıya uğrayan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan geminin kaptanıyla görüştü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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