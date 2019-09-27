Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yapıyor.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

1. Ordu, Sahil Güvenlik ve Jandarma da dahildir. Öncesinde 5.8 depremle ilgili sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirdiği andan itibaren depremin etkileri ve depremin yönetimiyle ileriye dönük çalışmalarımızla bunu bir fırsata çevirdik. Tüm kurumlarımız çalıştılar ve geldiler. Yaptığımız çalışmalarda olası Türkiye'de İstanbul ve 80 il için geçerlidir. Yıllardır yaptığımız hazırlıkların ciddi hazırlık olduğunu, 28 tane çalışma grubuyla birlikte ne kadar sağlıklı sistem kurmuş olduğumuzu gördük. Bu sistem dünyaya örnek bir sistemdir.

"MAHALLE MAHALLE ARAMA KURTARMA EKİPLERİMİZ VARDIR"

Herhangi bir afet olduğu anda, deprem olduğu anda sıfırıncı dakikaya hazırlıktır. AFAD'dan düğmeye basıldığı anda anında hiçbir talimat beklemeden harekete geçecektir. Kimler, nerede ne yapacak hepsi çalışılmış, planlaması yapılmış, bilişim altyapısı kurulmuştur. İlk deprem olduğu anda arama kurtarmaya ihtiyacınız var. Senaryo yazıyoruz. Arama kurtarmada nerede ihtiyaç vardır. Her bir ilçemizin mahallelerine kadar görevlendirmiş arama kurtarma ekiplerimiz vardır. Organize sanayi bölgelerimizin de kendilerine özel, anında ihtiyaç duydukları zaman kendilerinin arama kurtarma ekibinin kurmalarını teşvik ediyor olacağız. Ulaşım nasıl sağlanacak havadan, karadan ve denizden görevlendirilmiş durumda.

"BURADA OLMAYACAK VE SONRA DA BUNUN SİYASETİNİ YAPACAK!"

Altyapıyla ilgili hasar varsa anında ayağa kaldırılması, su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz vs. Bir başkası beslenme, sağlık hizmetleri, hasar tespit. Tüm alanlarda eğitim, sağlık alanınıyla alakalı, nakliye, ulaşım, trafik, güvenlik hizmetleri aynı şekilde ihtiyaç boyutunda satın alınması 28 ayrı alanında aklınıza gelebilecek, yangın ve itfaiye, defin çalışma grupları bunun içerisindedir. Eksik olanlarla alakalı görevlerimizi verdik. 1 haftaya kadar çok daha güçlü bir şekilde bu tatbikatlar devam edecek. Afetin yönetimi bilgi kirliliğini affetmez. İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir kişinin burnu kanarsa affetmeyiz. Yasal olarak da millet olarak da affetmeyiz. Burada siyaset yapmıyoruz, insan hayatını konuşuyoruz. Toplanma alanları buna dahildir. Olmayan bir şeyi var diye göstermek bizim çalışma prensibimize aykırıdır. İnsan hayatından siyaset yapanlara sesleniyorum, burada insan hayatıysa bu hayat üzerinden kimseye siyaset yaptırmayız. Buna İstanbul Belediyesi de dahildir. Başkan da geldi çalışmalarda bulundu. Sonrasında kanal kanal dolaşıp, bu vardır, yoktur diye anlamsız bir şey olamaz. Sabah da ayrıca davet edildi. Sonrasında sosyal medyada ilginç şeyler dolaşıyor. Bu kabul edeceğimiz yaklaşım tarzı değildir. Tüm bakanlıklarımızın, 1. Ordunun, Jandarmanın burada olduğu anda arkadaşımız burada olmayacak sonra da bunun siyasetini yapacak. Böyle bir şey olmaz. İnsan hayatı sözkonusu ise onun hazırlıklarını yapıyoruz. Son derece şeffaf olduk, tüm Türkiye ile paylaştık. Toplanma alanlarının nerede olduğunu e-devlet üzerinden görebilirsiniz dedik. Tekrar talimat verdik AFAD'e web sitesi üzerinden görülebilir. Toplanma alanı herhangi bir afet olduğunda en yakınınızda toplanabileceğiniz bir merkez. Hemen burada bir tahliyeye başlayacağız. Büyük deprem olduğunu düşünün Allah korusun. İnsanlar barınma merkezine gireceklerdir. Barınma merkezimiz şu anda hazır durumda. İstanbul'daki kamu binalarının yüzde 92'sini barınma hizmetinde kullanabileceğiz demektir.

"HAZIR DEĞİLMİŞİZ GİBİ BİLGİ KİRLİLİĞİ YAPMAK YANLIŞTIR"

Dün toplanma alanı ne kadar küçükmüş, üç yıl önce buraya toplanma alanı dediler ama bina yapmışlar. Biz en kötü senaryoda toplanma alanımız nedir ve bu metre kare alan olarak ihtiyacı karşılayabiliyor muyuz, karşılamıyor muyuz? Bizim için önemli olan ihtiyacın karşılanmasıdır. Bugün çalışmalarımızda gördük ki, ihtiyacımızın karşılanmasında herhangi bir sorun yoktur. Bunun üzerinden senaryolar oluşturmak, hazır değilmişiz gibi bilgi kirliliği yapmak yanlıştır. Deprem olduğu andan itibaren ve deprem olmadan önce yapmaları gereken hususlarla ilgili bilinçlendirme konusunda medya ve basın kuruluşlarımızdan destek istiyoruz. Bu bizim ortak derdimiz. Vatandaşlara diyoruz ki 'afete hazır mıyım' diye kendinize sorun. İstanbul ve Türkiye'de AFAD bünyesinde 1100 gözlem istasyonumuz var. Yeraltındaki faaliyeti bunlarla ölçüyoruz.