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Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

09.10.2018 - 02:31 | Güncelleme: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine yönelik gerçekleştirdiği atamalar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 9 Cumhurbaşkanlığı politikalar kuruluna çeşitli isimler atandı. İHA'nın haberine göre, ataması yapılan kişiler arasında; Alev Alatlı, Orhan Gencebay, Murat Bardakçı, Yiğit Bulut, İskender Pala, Selçuk Pehlivanoğlu gibi alanında uzman isimler yer aldı.

Gerçekleştirilen atamaların tamamı şu şekilde:

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Teknolojileri Politikaları Kurulu; Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Mehmet Ali Yalçındağ, Dr. Osman Coşkun, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı.

Eğitim Politikaları Kurulu; Prof. Dr. Abdullah Atalar, Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Ahmet Gündoğdu, Kemal Şamlıoğlu, Prof. Dr. Ökdem Vardar, Selçuk Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Prof. Dr. Umran S. İnan, Prof. Dr. Yavuz Atar.

Ekonomi Politikaları Kurulu: Dr. Cemil Ragıp Ertem, Gülsüm Azeri, Hakan Yurdakul, Doç. Dr. Hatice Karahan, Korkmaz Karaca, Mehmet Ali Akben, Meltem Taylan Aydın, Nihat Zeybekci, Prof. Dr. Servet Bayındır, Yiğit Bulut.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu; Adanan Tanrıverdi, Prof. Dr. Burhanettin Duran, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Gülnur Aybet, Prof. Dr. H. Beril Dedeoğlu, Doç. Dr. İbrahim Kalın, İlnur Çevik, Dr. İsmail Safi, Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Prof. Dr. Seyit Sertçelik.

Hukuk Politikaları Kurulu; Ayşe Nur Bahçekapılı, Ayşe Türkmenoğlu, Prof. Dr. Burhan Kuzu, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Mehmet Uçum, Mustafa Alkış, Uğur Kızılca.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu; Alev Alatlı, Havva Sümeyra Şahin, Hülya Soydan, Prof. Dr. İskender Pala, Mehmed Özçay, Murat Bardakçı, Orhan Gencebay, Rasim Özdenören, Prof. Dr. Ümit Meriç.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu; Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Zülfiye Füsun Kümet, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel.

Sosyal Politikalar Kurulu; Prof. Dr. Edibe Sözen, Dr. İbrahim Altan, Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Dr. Mehmet Güllüoğlu, Dr. Murat Yılmaz, Prof. Dr. Vedat Bilgin, Prof. Dr. Vedat Işıkhan.

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu; Asım Aykan, Hayrettin Güngör, Dr. Hayri Baraçlı, Prof. Dr. Lütfi Akça, Dr. Mehmet Karabay, Oktay Saral, Refik Tuzcuoğlu, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Prof. Dr. Tarkan Oktay, Tuna Koç.

Söz konusu atamalar, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 21'inci maddesi gereğince gerçekleştirildi.

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