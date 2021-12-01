Dağınık ev tartışmasında babasını öldürdü! 0:00 / 0:00

DHA

Korkunç olay, geçen pazartesi gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, eve gelen B.Ç., "Ev neden dağınık" diyerek babası O.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında B.Ç., babasını silahla 2 el ateş ederek öldürdü, daha sonrada evden kaçtı.

DHA'nın haberine göre, ekipler yaptığı çalışmada B.Ç.'nin Esenyurt'ta bir evde saklandığı tespit etti. Eve yapılan baskında B.Ç. olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.