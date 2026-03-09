Muğla’nın Datça ilçesinde İskele Mahallesi Muhtarı Meriç Bora, 9 yıl önce karıştığı bir kavga sonucu aldığı ceza gerekçesi ile Datça Kaymakamlığı tarafından görevden alındı.

BASİT BİR KAVGA OLAYINA KARIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi İskele Mahallesi Muhtarı Meriç Bora 2017 yılında basit bir kavga olayına karıştı. Muhtar, mahkmeye taşınan olay sonucu aldığı ceza nedeniyle Datça Kaymakamlığı tarafından görevden alındı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Meriç Bora olayın bir tatil sitesinde yaşandığını belirterek, "Bir tatil sitesinde kız arkadaşımın maruz kaldığı saygısızlık nedeniyle çıkan olay yüzünden ceza aldım. Bunun yatarı yok sanırım. Bundan dolayı açığa alındım. Daha detaylı açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağım" dedi.