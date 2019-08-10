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HaberlerGündemSon dakika... Dayısı ve yengesi emekli maaşı için engelli Ayşe'yi bodruma kilitledi! - Haberler

Son dakika... Dayısı ve yengesi emekli maaşı için engelli Ayşe'yi bodruma kilitledi!

DHA

Çankırı'da, anne ve babası öldükten sonra, mahkemenin vasi olarak tayin ettiği dayısı Metin U. ile yengesi Şerife U., tarafından evin bodrumuna kilitlenip yıllardır burada bakılan yüzde 70 zihinsel engelli Ayşe Gülen (57) kurtarıldı. Gözaltına alınan dayı ve yengesinin, Ayşe'nin babasından kalan emekli maaşı ile Ayşe Gülen üzerinden ÖTV'siz otomobil satın aldığı belirlendi. Ayşe Gülen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınarak, rehabilitasyon merkezine yerleştirildi

engelliyi bodruma kilitlediler

Çankırı'nın Bayramören ilçesi Dalkoz köyünde yaşayanlar, jandarmayı arayarak, zihinsel engelli Ayşe Gülen'in (57),dayısı ve yengesi tarafından evin bodrumunda, ahırdan bozma bir odaya kilitlendiği ihbarında bulundu.

Ayşe Gülen bulunduğunda bu haldeydi.

Jandarma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, yüzde 70 zihinsel engelli olan Ayşe Gülen'in, altı toprak, duvarları taşla örülü evin bodrumunda uygunsuz şartlarda yaşadığı belirledi. Ayşe Gülen, buradan alınarak Eldivan Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.

DAYI VE YENGE GÖZALTINA ALINDI

DHA'daki habere göre anne ve babası öldükten sonra mahkemenin vasi olarak tayin ettiği Ayşe Gülen'in dayısı Metin U. ve eşi Şerife U. ise 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma' ve 'eziyet' suçlarından gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada Metin U.'nun, Ayşe Gülen'in babasından kalan emekli maaşı aldığı ve Ayşe Gülen üzerinden ÖTV'siz otomobil satın aldığı belirlendi. Metin ve Şerife U. çifti, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"HOŞ OLMAYAN BİR ORTAMDAYDI"

Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, aslında ailenin Ankara'da oturduğunu ve yaz aylarında köye geldiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Köyde kendi oturdukları evin alt bodrum katında çok da sağlıklı olmayan bir yerde Ayşe Gülen´i bırakıyorlar. İhbar alındıktan sonra olay yerine gittik. Bulunmuş olduğu fiziki yapının durumunu yerinde tespit ettik. Gerçekten hoş olmayan, çok çirkin bir durumda ve üzerine de kapının kilitlendiği bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yaparak bu engellimizi Eldivan Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´ne getirdiler ve bu engellimiz o çirkin kötü yerden kurtarılarak şu anda pırıl pırıl bir devlet kuruluşuna girmiş oldu. Bundan sonra hayatını orada sürdürecek."

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