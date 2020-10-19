Ailece kaldırımda yürüyorlardı! Sonrası dehşet!

DHA

Konya'da, dün saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Furkan O. (19) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen Bünyamin Özkan (36),eşi Sibel Özkan (36) ve oğlu Ahmet Eymen Özkan'a (5) çarptı. Kazada Ahmet Eymen Özkan olay yerinde, Bünyamin Özkan da kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

BABA İLE OĞUL BUGÜN DEFNEDİLECEK

DHA'da yer alan habere göre kazada yaralanan Sibel Özkan Meram Tıp Fakültesi'nde, sürücü Furkan O. da Konya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ölen baba ve oğlunun cenazeleri ise bugün öğle namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedilecek.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde Özkan ailesi fertleri kaldırımda yürürken, kontrolden çıkan ve hızlı olduğu anlaşılan otomobil çarpıyor.

Çarpmanın şiddetiyle önce havaya fırlayan Bünyamin Özkan ve oğlu Ahmet Eymen Özkan, yolun kenarındaki bahçe duvarına çarpıp yere savruluyor.

AYAĞA KALKIP EŞİNE VE OĞLUNA BAKTI

Aynı şekilde havaya fırlayıp yere savrulan anne Sibel Özkan da hemen ayağa kalkıp eşi ve oğlunun yanına gidip durumlarına bakıyor.