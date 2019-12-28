DHA

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü beldesinde dün akşam insanın kanını donduran cinsten bir olay yaşandı. İddiaya göre 12 yaşındaki B.Ç. isimli çocuk, isimleri açıklanmayan anne ve babası tarafından feci biçimde darp edildi. Ardından da sokağa atıldı.

ANNE VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre yeğeninin yaşadıklarını öğrenen teyze, B.Ç.'yi, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan muayenede sol kolunda kırık olduğu belirlenen B.Ç. tedaviye alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında anne-baba gözaltına alındı.