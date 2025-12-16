Habertürk
        Son dakika: DEM Parti'den Davutoğlu'na ziyaret! Davutoğlu: Sürecin yavaş işlediği kanaatindeyim

        DEM Parti'den Davutoğlu'na ziyaret! Davutoğlu: Sürecin yavaş işlediği kanaatindeyim

        DEM Parti'nin İmralı heyeti, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Davutoğlu, "Belki doğası gereği bazı dikkatler gözetildi ama bu sürecin yavaş işlediği kanaatindeyim. Sürecin en kısa sürede tamamlanması, olabilecek provokasyonların önüne geçebilmek açısından da Orta Doğu dengeleri açısından da zaruri" dedi. Mithat Sancar da "Yeni aşamanın ihtiyaçları da önemli, hassasiyetleri de fazla. Yeni aşamanın ana konusu hukuki zemindir, yasal düzenlemelerdir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 14:55 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:55
        DEM Parti'den Davutoğlu'na ziyaret
        DEM Parti İmralı heyeti üyeleri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

        DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi. Davutoğlu, "Gerçekten kritik bir aşamadayız. Geçtiğimiz ay Kuzey Irak’taydım, oradan da bölgenin nabzını tutmaya çalıştım. Bu kritik aşamada hepimize düşen görevler var. Süreci çok dikkatli, özenli ve iyi planlanmış bir süreç yönetimiyle yürütmemiz gerekiyor" dedi.

        'İSRAİL KAYNAKLI PROVOKASYONLARA ÇOK DİKKAT ETMEMİZ LAZIM'

        Davutoğlu, Meclis'te oluşan komisyonun görevini büyük ölçüde ifa ettiğini belirterek, "Şimdi Sayın Meclis Başkanına ve ilgili komisyondaki yetkililere düşen görev, partilerin kendi raporlarını bu hafta içinde sunmayı tamamlamasından sonra raporu en kısa sürede ve bütün partilerin görüşlerine muhtevi bir şekilde hazırlayıp, kamuoyunun bilgisine sunmaktır. Bu son derece önemli. Sonra da yasal süreçle ilgili, hukuki zeminle ilgili ne yapılması gerekiyorsa en kısa sürede yapılması zorunludur. Çünkü belki doğası gereği bazı dikkatler gözetildi ama bu sürecin yavaş işlediği kanaatindeyim. Sürecin en kısa sürede tamamlanması, olabilecek provokasyonların önüne geçebilmek açısından da Orta Doğu dengeleri açısından da zaruri. İkinci önemli ayak tabii Kuzey Irak'ta silahsızlanma ayağı. Bu daha çok devlet kurumlarının, Genelkurmayımızın, Dışişlerimizin yürüteceği bir süreçtir. Üçüncü ve bence en kritik ayak, Suriye ayağıdır. Suriye'deki gelişmeler çok kaygı vericidir. Birkaç gün önceki DEAŞ'ın, Amerikan askerlerine yönelik saldırısı bir alarm niteliği taşımalı hepimiz için. Orta Doğu'da tekrar DEAŞ benzeri terör örgütlerinin boy gösterme ve belki de bunların başka bazı istihbarat unsurlarınca desteklenme ihtimaline karşı bizim bu süreci süratle tamamlamamız, özellikle İsrail kaynaklı provokasyonlara çok dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.

        SANCAR: YENİ AŞAMANIN ANA KONUSU, HUKUKİ ZEMİNDİR

        DEM Partili Sancar, ziyarette gelinen aşamanın ve bundan sonraki işleyişin ana hatlarını ele aldıklarını söyleyerek, "Artık yeni bir aşamada olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. CHP'yle, Sayın Özgür Özel'le bir görüşme yapacaktık ama Gülşah Hanım'ın vefatı dolayısıyla ertelendi. Başta Özgür Özel olmak üzere bütün camiaya da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Görüşmeyi daha sonra ileri bir tarihte gerçekleştireceğiz. Yeni aşamanın ihtiyaçları da önemli, hassasiyetleri de fazla. Yeni aşamanın ana konusu hukuki zemindir, yasal düzenlemelerdir. Yasal düzenlemeleri biz 'barış hukuku' başlığı altında ifade etmeyi uygun görüyoruz. Eleştiriler olacaktır, itirazlar olacaktır, uyarılar olacaktır; bunları birleştirdiğimizde süreci birlikte mutabakatla yürütme imkanlarını büyütmüş olacağız" dedi.

        #Son dakika haberler
