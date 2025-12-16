DEM Parti İmralı heyeti üyeleri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi. Davutoğlu, "Gerçekten kritik bir aşamadayız. Geçtiğimiz ay Kuzey Irak’taydım, oradan da bölgenin nabzını tutmaya çalıştım. Bu kritik aşamada hepimize düşen görevler var. Süreci çok dikkatli, özenli ve iyi planlanmış bir süreç yönetimiyle yürütmemiz gerekiyor" dedi.

'İSRAİL KAYNAKLI PROVOKASYONLARA ÇOK DİKKAT ETMEMİZ LAZIM'

Davutoğlu, Meclis'te oluşan komisyonun görevini büyük ölçüde ifa ettiğini belirterek, "Şimdi Sayın Meclis Başkanına ve ilgili komisyondaki yetkililere düşen görev, partilerin kendi raporlarını bu hafta içinde sunmayı tamamlamasından sonra raporu en kısa sürede ve bütün partilerin görüşlerine muhtevi bir şekilde hazırlayıp, kamuoyunun bilgisine sunmaktır. Bu son derece önemli. Sonra da yasal süreçle ilgili, hukuki zeminle ilgili ne yapılması gerekiyorsa en kısa sürede yapılması zorunludur. Çünkü belki doğası gereği bazı dikkatler gözetildi ama bu sürecin yavaş işlediği kanaatindeyim. Sürecin en kısa sürede tamamlanması, olabilecek provokasyonların önüne geçebilmek açısından da Orta Doğu dengeleri açısından da zaruri. İkinci önemli ayak tabii Kuzey Irak'ta silahsızlanma ayağı. Bu daha çok devlet kurumlarının, Genelkurmayımızın, Dışişlerimizin yürüteceği bir süreçtir. Üçüncü ve bence en kritik ayak, Suriye ayağıdır. Suriye'deki gelişmeler çok kaygı vericidir. Birkaç gün önceki DEAŞ'ın, Amerikan askerlerine yönelik saldırısı bir alarm niteliği taşımalı hepimiz için. Orta Doğu'da tekrar DEAŞ benzeri terör örgütlerinin boy gösterme ve belki de bunların başka bazı istihbarat unsurlarınca desteklenme ihtimaline karşı bizim bu süreci süratle tamamlamamız, özellikle İsrail kaynaklı provokasyonlara çok dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.