        Son dakika: DEM Parti heyeti, CHP'yi ziyaret edecek

        DEM Parti heyeti, CHP'yi ziyaret edecek

        DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, 22 Aralık Pazartesi günü CHP'yi ziyaret edecek

        Giriş: 18.12.2025 - 14:33 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:02
        DEM Parti heyeti, CHP'yi ziyaret edecek
        AA'daki habere göre; DEM Parti'den yapılan açıklamada, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyet, CHP Genel Merkezini ziyaret ederek, Genel Başkan Özgür Özel ile görüşecek.

