DEM Parti'nin komisyon üyeleri belli oldu
DEM Parti'nin Meclis'te kurulacak terörsüz Türkiye komisyonu için üye vereceği isimler belli oldu. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek.
Giriş: 28.07.2025 - 09:19 Güncelleme: 28.07.2025 - 09:49
DEM Parti'nin TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu için vereceği üyeler belli oldu.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek.
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