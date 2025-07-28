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        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti'nin komisyon üyeleri belli oldu | Son dakika haberleri

        DEM Parti'nin komisyon üyeleri belli oldu

        DEM Parti'nin Meclis'te kurulacak terörsüz Türkiye komisyonu için üye vereceği isimler belli oldu. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 28.07.2025 - 09:19 Güncelleme: 28.07.2025 - 09:49
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        DEM Parti'nin komisyon üyeleri belli oldu
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        DEM Parti'nin TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu için vereceği üyeler belli oldu.

        DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek.

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