Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat 75 yaşında yaşamını yitirdi.
HDP'den yapılan açıklamada, "Önceki dönem Mersin milletvekilimizden Dengir Mir Mehmet Fırat, bu sabaha karşı Ankara Bayındır Hastahanesinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.
Dengir Mir Mehmet Fırat'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ankara'dan kaldırılacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
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