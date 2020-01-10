Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri personeline yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri, bylock içerikleri ve araştırmalar neticesinde 12 kişinin FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edildi.
1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan Binbaşı, 3'ü ihraç Teğmen, 7'si aktif görevde, 1'i emekli Astsubay rütbesinde olmak üzere toplam 12 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verilmiş olup şüphelilerin tamamının yakalandığı duyuruldu.
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