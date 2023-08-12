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"ENDİŞELENMEMİZ GEREKEN BİR DURUM VAR" Atmosferik sıcaklıkların deniz suyunun ısınmasına neden olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ağırbaş, "Maalesef ortada endişelenmemiz gereken ciddi bir durum var. Biz çalışmalarımızda 10 yıllık periyotlarda değerlendiriyoruz. 10'ar yıllık periyotlara baktığımız zaman, Karadeniz'in ortalama deniz suyu sıcaklığı 15,6 santigrat derecelerden 16,3 santigrat derecelere çıktığını görüyoruz" dedi.

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Prof. Ağırbaş, "Aylık ölçekte değerlendirme yaptığımızda ise temmuz ayı ortalaması son 10 yıllık dönemde 22,5- 23 santigrat derecelerinde iken şu an 24- 25 santigrat derecelerin üzerinde seyretmekte. Ağustos ayına baktığımızda bu ayda yine ortalamanın üzerinde devam edecek gibi gözüküyor. Atmosferik sıcaklıklar deniz suyu sıcaklığına hemen yansımasa bile zamanla paralel bir seyir göstererek deniz suyunun ısınmasına da neden oluyor" diye konuştu.