Denizbank'ın, Emirates NBD'ye satışıyla ilgili KAP'a açıklama yapıldı. SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamada satışın 15.48 milyar TL karşılığında gerçekleşeceği açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) ve Sberbank of Russia (Sberbank)'nın, Sberbank'ın, sahibi olduğu Denizbank'ın hisselerinin yüzde 99,85'inin Emirates NBD'ye satışı konusunda (işlem) bir sözleşme (Sözleşme) imzaladıkları duyurulmuştu.

Söz konusu sürece ilişkin olarak Sberbank ve Emirates NBD (Taraflar) tarafından yapılan ortak açıklama ile aşağıdaki bilgiler paylaşılmıştır:

2 Nisan 2019 tarihinde, Sberbank ve Emirates NBD bir "Yenilenen Sözleşme" imzalamış ve Denizbank hisselerinin %99,85'inin toplam bedeli konusunda Denizbank'ın 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sahip olduğu 15,51 milyar TL'lik konsolide özkaynak büyüklüğüne istinaden 15,48 milyar TL bedel üzerinden yeniden düzenlenen hükümler çerçevesinde anlaşmışlardır. Devir işleminin düzenleyici kuruluşların onayına tabi olmak koşuluyla 2019 yılının ikinci çeyreğinin sonunda tamamlanması beklenmektedir.

Açıklamaya göre Denizbank'ın satışında TL üzerinden artış, dolar cinsinden indirim gerçekleşti. Sberbank ve Emirates NBD 2018 Mayıs ayında satış bedelinin 14,6 milyar TL (3.2 milyar dolar) olması üzerine anlaşmıştı.