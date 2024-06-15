Denizli'nin Babadağ ilçesinde dün yıldırım düşmesi sonrası çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Denizli'nin Babadağ ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu çok sayıda noktada orman yangını çıktı. Yangının ihbarı üzerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede etkisini artırarak Kelleci ve Mollaahmet mahallelerine de sıçradı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle yaklaşık bin kişinin yaşadığı Mollaahmet Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

REKLAM Gece saatlerinde sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarda yangına müdahale edebilmek için orman görevlileri ile birlikte yangınla mücadele çalışmalarını sürdürdü.