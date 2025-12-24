Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Denizli'de süratli otomobil kadını hayattan kopardı | Son dakika haberleri

        Denizli'de süratli otomobil kadını hayattan kopardı

        Denizli'de yağışlı havada süratle seyir halinde olan otomobil, bir kadının kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kadının öldüğü kaza anı bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 12:36 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:36
        Süratli otomobil kadını hayattan kopardı
        Denizli'de yağışlı havada süratle seyir halinde olan otomobil, bir kadının kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kadının öldüğü kaza anı bir güvenlik kamerasına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre kaza, Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile seyir halinde olan Fadime Yeyit'e (61), aynı istikamette seyreden ve süratli olduğu ileri sürülen Mehmet Can G., yönetimindeki otomobil çarptı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Çarpmanın etkisiyle Yeyit bir kenara, kullandığı bisiklet bir kenara savruldu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde Fadime Yeyit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Yeyit'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazanın ardından sürücü M.C.G.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Kadının hayatını kaybettiği kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde süratli olduğu dikkat çeken otomobilin yağışlı hava nedeniyle fren yapması sonrası kaydığı, sürücünün kontrolü kaybettiği görülüyor. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce talihsiz kadının kullandığı elektrikli bisiklete ardından duvara çarparak durabiliyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Denizli
        #Son dakika haberler
